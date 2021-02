Akutaaneq skal udvikle håndbolden

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 17. februar 2021 - 14:17

Håndboldspilleren Akutaaneq Kreutzmann bliver konsulent for håndboldforbundet, og skal være med til at udvikle håndboldsporten.

Landsholdsprofilen skal blandt andet stå for kontakten til klubberne, så de får værktøjer til at få håndbolden til at blomstre igen.

- Håndbold skal frem igen, derfor vil vi komme med tiltag, som vil gavne håndboldsporten. Jeg har rejst rundt på kysten for at afholde flere håndboldskoler og har fået indsigt i, hvad klubberne har af udfordringer, siger Akutaaneq Kreutzmann til Sermitsiaq.AG.

Mistet for mange spillere

Det skal nemlig igen blive spændende at spille håndbold.

- Vi har desværre mistet flere medlemmer i løbet af få år, og jeg kan sige, at klubberne 'kun' træner op til grønlandsmesterskaberne. Den udvikling skal stoppes, derfor bliver børn og unge mit fokusområde, så de får oplevelser gennem sporten også udenom grønlandsmesterskaberne, fremhæver han.

- Håndbolden har mange god kvaliteter. Håndbolden er en stor familie der skal gøres større. Det skal blive nemmere at være nybegynder, samtidig med at der stadig skal være plads til at kunne gå hele vejen op til landsholdet, bliver det pointeret.

Tæt samarbejde

Akutaaneq Kreutzmann, som har spillet i flere år i udlandet, siger, at det vil tage tid med at få gennemført udviklingen.

- Derfor skal jeg have en tæt kontakt med forældrene og trænerne, så de også deltager aktivt i processen. Ud over det skal idrætshallerne også være med i samarbejdet. Vores unge skal være mere fysisk aktive, derfor kan der være aktiviteter, som ikke handler om håndbold, men om at være fysisk aktiv, fortæller han.

Udvikling gennem sporten

Håndboldsporten vil bakke op om Grønlands Idrætsforbunds vision om at være verdens mest fysisk aktive land.

Derfor skal håndboldspilleren bruge sine erfaringer både inden- og udenfor banen.

- Jeg har selv dyrket mange forskellige sportsgrene i min barndom, og jeg kan give mine erfaringer videre til børn og unge og vise, hvordan det har udviklet mig. Jeg ser meget frem til at arbejde med håndboldforbundet, lyder det fra Akutaaneq Kreutzmann.

Han starter som konsulent i håndboldforbundet den 1. marts.