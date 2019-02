Akutaaneq vil på udlandseventyr

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 06. februar 2019 - 17:19

29-årige Akutaaneq Kreutzmann spiller sin sidste sæson for Nordsjælland Håndbold.

Han oplyser nemlig til Sermitsiaq.AG, at han forlader klubben til sommer.

- Jeg har tænkt længe over, at jeg vil prøve noget nyt. Jeg håber på at skifte til udlandet, siger Akutaaneq Kreutzmann, som har spillet for Nordsjælland Håndbold siden 2017.

Drømmen om at spille i udlandet

Han fortæller, at han har drømt om at spille i en udenlandsk klub.

- Jeg har haft tilbud fra andre lande før, men jeg har afvist de tilbud, da det ikke var på det rette tidspunkt. Men nu føler jeg, at tiden er den rette til at prøve noget helt nyt. Jeg har boet og spillet i Danmark nu i 13 år, og jeg vil nu til et andet land og spille, før min håndboldkarriere er slut. Derefter vil jeg hjem til Grønland, lyder det fra Akutaaneq Kreutzmann, der endnu ikke ved, hvor han skal spille efter denne sæson.

Nordsjælland Håndbold ligger som nummer 11 i den bedste danske håndboldliga. Holdet spillede sidst mandag, hvor holdet slog KIF Kolding med 26-24. Her scorede Akutaaneq Kreutzmann to gange i kampen.