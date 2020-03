Akutaaneq forlader sin japanske klub

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 04. marts 2020 - 16:00

Efter omkring 80 scoringer og lige så mange assists er det slut med den japanske liga for den grønlandske håndboldspiller Akutaaneq Kreutzmann.

Onsdag fik han meddelelse om, at hans klub, Toyoda Gosei Blue Falcon, ikke vil forlænge hans kontrakt.

Akutaaneq Kreutzmann rejser til Danmark på fredag, og han søger nu en ny klub, oplyser han til Sermitsiaq.AG.

Coronafrygt i Japan

- Det har været en fantastisk oplevelse at være her. Jeg har mødt nye mennesker og en helt ny kultur, og jeg er meget tilfreds med mine præstationer gennem sæsonen, siger Akutaaneq Kreutzmann.

Den japanske liga er lukket før tid på grund af coronavirus. Hans klub sluttede som nummer tre i den japanske liga, og holdet manglede ellers den sidste kamp i grundspillet.

- Vi ærgrer os rigtig meget over, at der ikke skal spilles flere kampe, for vi havde ellers rigtige gode kort til at ende som nummer to i ligaen. Vi var begyndt at spille rigtigt godt på det seneste, men der er ikke så meget andet vi kan gøre andet end at acceptere regeringens beslutning om, at alle store events og sportskampe skal aflyses, fortæller Akutaaneq Kreutzmann, der spillede på venstrebacken i sin japanske klub.

Havde en oversætter med overalt

Eventyret i Japan startede i juli sidste år. Først var der problemer med hans spillerlicens, dernæst var han ofte på bænken, da han så endelig fik godkendelse til at spille.

- Men så blev min klubkammerat skadet i oktober, der også spiller på min plads. Siden dengang har jeg spillet masser af kampe. Jeg føler virkeligt, at jeg har udviklet mig meget både spillemæssigt og som person. Der har selvfølgelig været problemer med kommunikation, men jeg har en oversætter her, der tager med mig overalt. Jeg er på det seneste blevet bedre til at kommunikere med mine klubkammerater, og det er egentligt nemt at forstå tingene, der handler om håndbold, fremhæver han.

Ifølge hans vurdering kan de fire bedste klubber i Japan spille i den bedste danske liga.

- Men det, der er lidt svært, er at sammenligne niveauet med den danske liga. I Danmark er spillerne større og stærkere, mens spillestilen herude er anderledes, hvor der er større fokus på tempo, og der er rigtig mange små hurtige spillere, siger han.

Søger efter ny klub

- Jeg har også fået indsigt i rigtig mange ting, som for eksempel, at klubtrænerne her i Japan ikke har så meget at skulle have sagt. Det er ledelsen her i klubben, der styrer tingene, hvilket ifølge min mening er uambitiøst og amatøragtigt, men sådan er deres kultur her, som jeg ikke kan ændre. Jeg kan for eksempel nævne, at klubledelsen kun kigger på statistikkerne, og ikke hvordan tingene virkeligt er. Og nogle dommere acceptere op til fem skridt i kampene, som jeg ellers er meget uforstående over. Men jeg fortryder på ingen måde, at jeg har været her. Jeg er meget taknemmelig over, at jeg har fået muligheden for at spille her, fortæller Akutaaneq Kreutzmann.

- Hvad skal der så ske nu?

- Jeg vil tilbage til Europa. Men jeg vil ikke tilbage til den danske liga, det kapitel er overstået. Jeg er frisk på at spille i en helt anden liga, lyder det fra Akutaaneq Kreutzmann, der nu er i gang med at søge efter en ny klub.