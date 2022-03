»Akut behov for mere havneplads«

Redaktion Onsdag, 02. marts 2022 - 17:45

Eimskip, Royal Arctic Lines samarbejdspartner på Atlanttrafikken har et akut behov for mere plads på Aarhus Havn. Hvis ikke det kan lade sig gøre, kan rederiet blive nødt til at skifte havn i Danmark. Det oplyser direktør Jesper Sandahl, som er chef for Eimskip i Danmark

Det skriver avisen AG.

Jesper Sandahl siger til AG, at det er vigtigt, at Eimskip får mere plads på Aarhus Havn for at sikre en fortsat positiv udvikling i Eimskip Denmark. Pladsforholdene er så trange, at containerne efter en dispensation stables i otte lag frem for fem lag.

- Vi har længe været i dialog med Aarhus Havn om et akut behov for arealudvidelse, og det er vores håb og forventning, at de fremlagte udvidelsesplaner bliver gennemført, siger Jesper Sandahl.

Udsolgt

For tiden er en meget stor havneudvidelse i høring, men trods omfattende borgerprotester, tyder intet på, at udvidelsen bliver sat på pause.

Aarhus Havn er Danmarks største havn og lige så stor som hele Aarhus midtby. Men nu er presset på havnen så stort, at der er planer om at udvide Østhavnen (containerhavnen, red.) ud i Aarhusbugten med nyt havnebassin og nye landarealer på op til en kvadratkilometer svarende til 140 fodboldbaner.

Læs hele artiklen i ugens AG, som du kan downloade og købe herunder: