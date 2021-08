Aktører: Rejs ikke til Kangerlussuaq for at se racerløb

Thomas Munk Veirum Lørdag, 21. august 2021 - 11:57

Der er en uge til, at det går løs i Kangerlussuaq med Extreme E Arctic X Prix, hvor der køres race i eldrevne biler. Og de internationale mediefolk, racerkørere og arrangører, der i næste uge rejser til Kangerlussuaq, vil alle blive en del af en såkaldt corona-boble.

Boblen skal hindre spredning af coronavirus og betyder, at de personer, der er en del af boblen, ikke må mødes indendørs med lokale, der er udenfor boblen.

På grund af coronarestriktionerne fraråder en række aktører, at folk rejser til Kangerlussuaq for at følge begivenheden:

Har lejet de fleste køretøjer

- På grund af de strenge corona-restriktioner fraråder Visit Greenland, Arctic Circle Business og Qeqqata Kommunia folk fra kysten at tage ind til Kangerlussuaq.

- Extreme E har lejet de fleste køretøjer i Kangerlussuaq, så tilrejsende vil få svært ved at komme frem til løbsområdet, der ligger mere end 30 km fra havnen og 20 km fra bygden/lufthavnen, skriver Visit Greenland, Arctic Circle Business og Qeqqata Kommunia i en fællespressemeddelelse.

Sandflugtsdalen hvor racerløbet skal foregå. ©Eskil Hardt / Production Service

- Vi er glade for at være en del af et så stort event, hvor der bliver taget så meget hensyn til lokale, specielt i forhold til at undgå covid spredning, næste uge bliver meget spændende, siger Jesper Schrøder, Arctic Circle Business, i pressemeddelelsen.

Måske det størst event nogensinde

Aktørerne understreger, at løbet er baseret på, at det skal ses på TV, så det alligevel vil være svært at følge løbet på stedet.

Hos Visit Greenland glæder man sig over den opmærksomhed, som begivenheden vil rette mod Grønland:

- Det bliver nok det største event, som nogensinde er foregået i Grønland. Sådan en reklame kan man ikke købe sig til. Det er derfor altafgørende, at dette event bliver en success og afspejler det bedste, som Grønland har at byde på, siger direktør i Visit Greenland, Hjörtur Smárason.

Selve motorløbet køres den 28-29 august og kan ses på KNR.