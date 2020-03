Aktier styrtdykker - New York satte handel på pause

Ritzaus Bureau Mandag, 09. marts 2020 - 10:48

Aktiekurserne på børsen i New York åbnede mandag med et fald så stort, at det udløste en mekanisme, der stopper al handel i et kvarter.

Hvis aktieindekset S&P 500 falder med syv procent på en dag, bliver al handel sat på pause i 15 minutter. Det var det, der skete kort efter, at handlen startede mandag.

På de amerikanske aktiemarkeder er der nogle mekanismer på plads, der suspenderer handlen kortvarigt i tilfælde af store fald. Det skriver erhvervsmediet CNBC.

Det første stop udløses, hvis S&P 500 falder med 7 procent på en dag.

Hvis indekset fortsætter sit fald til 13 procent på en dag, vil handlen igen blive suspenderet i 15 minutter.

Hvis aktiekurserne fortsætter sit fald, og S&P 500-indekset rammer et fald på 20 procent på en dag, så bliver handlen lukket for resten af dagen.

Europa

På tværs af Europa har aktiemarkederne mandag åbent med store fald. I Danmark åbnede det toneangivende indeks, C25-indekset, med et fald på over seks procent.

Siden har markedet rettet sig lidt, og klokken kvart i ti ligger det mere end 4,5 procent under den værdi, det lukkede i fredag.

Her kan du få et overblik over, situationen ser ud i resten af Europa klokken kvart i ti:

* Sverige.

Det svenske OMX30-indeks har står til fald på næsten seks procent.

* Norge.

I Norge, hvor uro om olieprisen spiller en stor rolle for landets erhvervsliv og økonomi, har OBX-indekset tabt over ni procent i værdi. Derudover har et olieprisfald natten til mandag svækket den norske krone til det svageste over for den danske krone nogensinde.

* Tyskland.

På børsen i Frankfurt er DAX-indekset over de førende tyske aktier nede med over syv procent.

* Frankrig.

I Paris er det toneangivende indeks, CAC40, nede med over seks procent.

* Europa.

Det fælleseuropæiske indeks Stoxx 600, der består af en række aktier fra forskellige europæiske lande, er mandag faldet 5,7 procent.