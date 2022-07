AKO melder om svagt nødopkald fra Kangerluarsussuaq ved Nuuk

Merete Lindstrøm Tirsdag, 12. juli 2022 - 22:09

Opdateret 22.30 med information om, at politiet har fundet to personer i god behold.

Tirsdag aften har Aasiaat Radio modtaget et nødopkald kort før klokken 18.00.

Nødkaldet var desværre meget svagt, og det var derfor svært at høre, hvad personerne oplyste. På baggrund af kaldet formodes det dog, at der kan være en eller flere personer i nød i området omkring Kangerluarsussuaq (Grædefjorden), syd for Nuuk, oplyser Arktisk Kommando på deres facebookside.

Aasiaat Radio kontaktede Arktisk Kommando efter nødopkaldet, som har indsat en helikopter i området. Der er også flere enheder fra Grønlands Politi som deltager i eftersøgningen.

Om nødsignalet kommer fra nogen på land eller på vand er usikkert, men der kan altså være tale om, at personer har brug for hjælp.

- Borgere, der skulle befinde sig i området i den kommende tid, må meget gerne være årvågne og se efter noget, der afviger fra normalbilledet.

Man bedes kontakte Grønlands Politi på 701448, hvis man har oplysninger om sagen eller hvis man er bekymret for pårørende, eller i øvrigt har oplysninger om personer, der ikke er kommet hjem som aftalt, lyder opfordringen.

klokken 22.30 melder Arktisk kommando eftersøgningen afblæst, da Grønlands Politis båd Nakuaq lige efter 21.30 har fundet to personer i Kangerluarsussuaq, hvor de var sejlet på et skær. Politiet har hjulpet dem tilbage til Nuuk og de er begge to i god bohold.

Det oplyser presseofficer hos Arktisk Kommando, Camilla Schou Broholm, til Sermitsiaq.AG.

- Arktisk Kommando takker politiet og Air Greenland for det gode samarbejde under operationen, siger hun.