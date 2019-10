Akisuanerit: Større end nogensinde før

Redaktionen Torsdag, 03. oktober 2019 - 14:20

- Vi glæder os.

Christian Elsner fra Atlantic Music smiler, og det har han som medarrangør af Akisuanerit Festivalen formentlig god grund til.

Det skriver avisen AG.

Godt en uge før det hele går løs, er der næsten udsolgt til lørdagens program, hvor MØ, Julie, Adam & Kimmernaq samt Elsner-brødrenes eget band Nanook står på scenen.

MØ er et scoop

Dagen før, om fredag, er foreløbig halvdelen af billetterne væk til programmet, der byder på Miké Thomsen, Ulf Fleischer og Paarisa Band, Zikaza og Enok Poulsen.

Karakteristisk for festivalen optræder en gæst fra udlandet, typisk Danmark. I år er det verdensstjernen MØ, og Christian Elsner lægger ikke skjul på, at det er noget af et scoop.

- Det er stort for Grønland, at MØ kommer. Ikke kun for festivalen. Hun har en masse følgere (på de sociale medier, red.), så det er win-win, når hun kommer hertil, siger Christian Elsner med henvisning til, at de over en halv million følgere på Instagram og endnu flere på Facebook bliver gjort opmærksom på Grønland, når MØ poster fotos og oplevelser fra hendes tur heroppe.

Oplevelsen trækker navne

For det er oplevelsen af at være i Grønland for første gang, der er med til at tiltrække internationale navne.

- Vi kører helt klart på oplevelsen for at få dem herop. Men det kræver også fuldt hus til koncerten, siger Christian Elsner, der påpeger, at det er flot at kunne holde koncertprisen på 350 kroner for en aften med MØ og de øvrige kunstnere.

