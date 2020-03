Aki-Matilda: Det skal være sexy at være feminist - også for mænd

Walter Turnowsky Søndag, 15. marts 2020 - 15:35

Siumuts folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam, der var med til at tage initiativ til, at ti kvinder har skrevet til partiets ledelse og fortalt om sexchikane, mener at tiden er inde til at engagere flere mænd i kampen om ligestilling og mod sexchikane og sexisme.

Hun har nemlig de seneste dage oplevet, at mænd kan være rådvilde med hensyn til, hvor grænsen går.

- Jeg mødte forleden en mand på partigangen, der spurgte om han overhovedet længere må give mig et kram. Jeg forklarede ham, at en et kram naturligvis er i orden, hvis vi i øvrigt er på kram sammen. Men hvis krammet varer for længe, selvom kvinden signalerer, at hun ikke bryder sig om det, så er det en krænkelse.

- Samtidigt forklarede jeg ham, hvor ondt det gør, når en mand udsætter en for en uønsket seksuel kontakt.

Ligestilling går begge veje

Siumuts folketingsmedlem mener dog samtidigt, at det handler om at invitere mænd med ind i kampen for en reel ligestilling.

- Der kan godt være en tendens til, at mændene bliver glemt i debatten om ligestilling. Vi må invitere dem indenfor, så de også kan se sig selv i det. Vi får ikke ændret grænserne med mindre vi får mændene med.

Aki-Matilda Høegh-Dam mener, at spørgsmålet om maskulinitet må tages op til diskussion.

- Jeg har tænkt en del over, at det måske handler om, at mænd kan komme i tvivl om, hvad det vil sige at være mand. I afmagt udarter det så hos nogle i sexchikane, krænkelser eller vold overfor partneren. Det kan aldrig undskylde noget, men vi må tage denne debat.

Grønland må finde egne svar

- Vi bliver nødt til at inkludere mændene, og det betyder, at vi også må anerkende at også mænd bliver udsat for krænkelser. Vi må skabe et frirum, hvor både kvinder og mænd kan tale frit om, hvad de er blevet udsat for.

Grundlæggende tror den unge folketingspolitikker på en indsats for ligestilling, der tager udgangspunkt i den grønlandske kultur, snarere end en indsats, som er en import fra vesten.

- Det har ikke være sexy, at være feminist. Jeg har ikke løsningen på dette, men udgangspunktet må være, at vi gør det fedt for både kvinder og mænd at tage dette opgør.