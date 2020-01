Aki-Matilda: Klimaindsatsen skal favne forskellighed

Walter Turnowsky Onsdag, 29. januar 2020 - 14:11

Hele dagen stod i klimaets tegn, da de nordiske socialdemokratier mødtes til topmøde ved statsministerens embedsbolig, Marienborg. Det er første gang, at samarbejdsorganisationen SAMAK kun har et enkelt emne på dagsordenen.

Endnu et klart tegn på, hvor højt klimaspørgsmålet er kommet op på den politiske dagsorden - ikke mindst takket unge klimaaktivisters indsats.

På mødet blev det tydeligt, at den særlige socialdemokratiske tilgang til klimaspørgsmålet er, at det ikke må gå ud over velfærden. Et synspunkt, som også Siumuts folketingsmedlem, Aki-Matilda Høegh-Dam deler.

- Vi ved, at vi også i Grønland er nødt til at gøre noget for at bremse klimaforandringerne, men det må ikke gå ud over den almindelige befolkning især ikke dem med lavere indkomster, sagde hun.

Aki-Matilda Høegh-Dam deltog i en samtale med Aksel V. Johannesen, leder af Javnaðarflokkin på Færøerne, Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, generalsekretær i den islandske fagbevægelse, Philip Botström, leder af den Socialdemokratiske Ungdom i Sverige, Astrid Hoem, næstformand den Socialdemokratiske Ungdom Norge, Frederik Vad Nielsen, leder DSU Danmark.

Især Frederik Vad Nielsen insisterede gang på gang på, at klimaproblemerne kræver handling nu, samt at det både kræver fælles politiske beslutninger og muligheden for at den enkelte kan handle.

Aki-Matilda Høegh-Dam sammen med statsminister Mette Frederiksen, tidl. norsk statsminister Gro Harlem Brundtland og Sveriges statsminister Stefan Löfven Suinni Johansen / Siumut

Aki-Matilda Høegh-Dam er enig.

- Vi skal ikke skamme folk ud, men vi skal skabe et incitament til, at den enkelte kan handle mere klimavenligt.

I debatten i Europa fylder det en del, at folk bør spise mindre kød. For Siumuts folketingsmedlem er det et klart eksempel på, at man ikke kan bruge de samme virkemidler over det hele.

- Når vi spiser grøntsager i Grønland, så skal de transpores adskillige tusinde kilometer. Det er næppe mere klimavenligt, end hvis man selv skyder en sæl og spiser den, sagde hun.

- Vi må favne forskelligheden i klimaindsatsen.

Grønland er ikke tiltrådt Parisaftalen om at bremse udledningen af klimagasser.

- Det betyder ikke, at vi ikke vil gøre noget. Men det er svært for en lille befolkning, der bor så spredt at leve op til kravene i Parisaftalen og samtidig sikre velfærden for befolkningen.