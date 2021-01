Aki-Matilda: Jeg er ikke bange mere

Redaktionen Onsdag, 13. januar 2021 - 08:30

Under retssagen mod den tidligere partisekretær Mikael Petersen sad Aki-Matilda Høegh-Dam i vidneskranken og gav adskillige eksempler på, hvordan den langt ældre mand teede sig over for hende, da hun som blot 19-årig arbejdede på Siumuts partikontor.

Sagen har gjort folketingsmedlemmet stærkere, fremgår det af retssagen, som AG i dag bringer et fyldigt uddrag fra.

- Hvordan har du det i dag, spørger Morten Nielsen, der er anklager, på retssagens førstedag.

- Jeg kan åbenbart stadig tude, men jeg er blevet stærkere til at sige fra, lyder det fra Aki-Matilda Høegh-Dam.

Angsten for at blive troet på

Når ikke hun eller andre kvinder sagde fra tidligere, skyldtes det angst for ikke at blive troet og for, at det ville få konsekvenser.

- Vi er bange for, at man ikke vil tro på os, bange for at blive udstillet og bange, fordi nogle af vores forældre er venner med Mikael Petersen, siger hun.

- Er du stadig bange i dag, ville forsvarer Jens Paulsen vide.

- Nej, jeg er ikke bange i dag. Men kan godt mærke og forstå, at mange er bange. Det er svært at forstå, at man skal have opnået et navn for ikke at være bange, svarer Aki-Matilda Høegh-Dam med henvisning til, at hun i dag udover at være medlem af Folketinget også sidder i Siumuts hovedbestyrelse.

Læs hele retsreportagen i AG – få adgang herunder: