Aki-Matilda: Jeg bliver formand for Grønlandsudvalget

- I Folketinget vil jeg, Aki-Matilda Høegh-Dam, hermed blive udpeget som formand for Grønlandsudvalg. Når jeg har været formand de første 2 år, har jeg krævet at give faklen videre, nemlig de resterende 2 år til den anden repræsentant fra Grønland, oplyser Siumuts folketingsmedlem i en pressemeddelelse, der er udsendt sent mandag aften dansk tid.

Dermed ser det ud til, at Aaja Chemnitz Larsen om to år skal overtage formandsstolen.

Ligeværdigt samarbejde

- For at skabe et bedre og mere ligeværdigt samarbejde i Folketinget på vegne af Grønland, har jeg igennem flere forhandlinger krævet at formandsskabet ikke alene skal tildeles mig, men at det skal deles blandt de Grønlandske mandater, som det jo også var gjort før, skriver det unge Siumut-medlem af Folketinget.

Hun uddyber:

- Jeg vil ikke have formandsskabet udelukkende for mig selv, da det er vigtigt at skabe ligeværdig samarbejde. Derfor vil jeg under denne valgperiode, på vegne af vort land, give min medrepræsentant fra Grønland mulighed for at få større indflydelse, som dette har været tilfælde mellem Siumut og IA før.

Afslutningsvis påpeger Aki-Matilda Høegh-Dam, at delingen vil sikre de bedste resultater for Grønland.