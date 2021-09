Aki-Matilda: Folketinget skal oprette varslingssystem ved Uummannaq

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 14. september 2021 - 09:08

Befolkningen i Uummannaq og bygder skal kunne føle sig mere trygge, og derfor bør Folketinget hjælpe med at indføre et varslingssystem, som kan advare om fjeldskred i området.

Det mener Siumuts folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam, der har taget punktet med til forhandlingerne om næste års danske finanslov.

- Folk er urolige og mangler svar samt afklaring på sikkerheden af fjeldskred, som potentielt kan føre til livstruende tsunamier, som tidligere har kostet liv.

- Vi skal fra Folketinget sikre de rette varslingsudstyr, så befolkningen i området kan føle sig mere trygge. I Norge og i Schweitz har man i årevis haft varslingssystemer for bjergskred og sneskred. Der kan man hente viden fra, sagde Aki-Matilda Høegh-Dam fra Folketingets talerstol under førstebehandlingen af den danske finanslov torsdag.

I foråret kom en ny rapport om mulige nye fjeldskred i Karrat Fjorden. Den konkluderede, at hvis et stort ustabilt fjeldområde i Karrat Fjorden falder i havet på én gang, vil det udløse en dobbelt så stor tsunami, som vil ramme en lang række bygder og sågar havneområdet ved Uummannaq.

Retssystem skal have flere ressourcer

Siden har myndighederne arbejdet på at tilbyde flytning til de personer, der bor i fareområder i tilfælde af en tsunami.

Udover et varslingssystem ønsker Siumut-politikeren, at Folketinget giver flere penge til at drive retssystemet i Grønland. En opgave der varetages af den danske stat.

- Til Grønlandsudvalgets besøg så vi, at retterne ikke engang havde et elektronisk arkiv system. Derudover er der også lange sagsbehandlingstider, ventelister til at afsone dom, ikke nok kapacitet og ressourcer i anstalterne, ikke nok psykologisk behandling, og når man spørger ledelsen er det altid samme svar: Mangel på økonomisk prioritering, sagde Aki-Matilda Høegh-Dam.