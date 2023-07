Aki-Matilda: Vi skal være bedre til at forhandle om fisk

Redaktionen Fredag, 21. juli 2023 - 13:24

Det 26-årige folketingsmedlem for Siumut Aki-Matilda Høegh-Dam er p.t. i Nuuk. Hun skal rejse et par dage tidligere til Qasigiannguit før Siumuts landsmøde. Hun sætter i denne uges Sermitsiaq ord på, hvordan hun har det med at stille op som formandskandidat.

- Jeg tøvede ellers rigtigt meget, og det er svært nogle gange at forklare hvorfor. Jeg påtog mig et enormt stort ansvar, da jeg blev valgt ind til Folketinget, og det er lidt intimiderende at få ansvar, siger Aki-Matilda Høegh-Dam. Hun fortæller om, at opbakningen fra vælgerne, der sætter lid til at hun kan gøre en forskel, giver hende motivation til at det politiske arbejde.

- Men når det gælder formandsposten, er der endnu større ansvarsområder at påtage sig, siger Aki-Matilda Høegh-Dam, for udover at forholde sig til partiet som organisation, skal formanden også forholde sig til, hvordan landet skal ledes, arbejdet i Inatsisartut, Naalakkersuisut, Folketinget, Kommuner og andre ansvarsområder.

Vil udtrykke sin mening

Aki-Matilda har været medlem af Siumut i 12 år, og har oplevet Erik Jensen og Kim Kielsen som formænd, og kender til deres styrker og svagheder.

- Kim træffer beslutninger uden at lytte. Erik er lyttende, men tager ikke beslutninger, så der skal findes en balance, siger Aki-Matilda Høegh-Dam, der mener, at hun sætter politiske diskussioner i gang, og taler politik i tråd med Siumuts målsætninger.

