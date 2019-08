Aki-Matilda: Aflysning viser at besøget udelukkende handlede om Grønland

Walter Turnowsky Onsdag, 21. august 2019 - 08:40

Siumuts folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam ser primært positivt på det forløb, der endte med, at Donald Trump aflyste sit besøg i Danmark efter Naalakkersuisut og den danske regering meldte ud, at han ikke kan købe Grønland.

- På sin vis er aflysningen af besøget et godt signal. Det viser jo, at Donald Trumps udelukkende vil mødes på grund af Grønland, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Aki-Matilda Høegh-Dam ser også den store internationale opmærksomhed, som forløbet har skabt, som en klar gevinst for Grønland.

- Den store internationale omtale er vigtig, fordi Grønland har behov for at åbne sig for resten af verden.

- Hvis vi skal stå økonomisk på egne ben, har vi behov for samhandel med resten af verden, modsat i dag, hvor det hele går igennem Danmark.

Men også når det gælder udenrigspolitisk indflydelse, ser Siumuts folketingsmedlem en klar fordel.

- Forløbet har sendt et signal til resten af verden om, at det er Grønland, der bestemmer, når det gælder grønlandske anliggender.

- På vej mod selvstændighed skal vi også have en stigende udenrigspolitisk indflydelse, og nu står det klart, at man lige så godt kan tage direkte kontakt til Grønland i stedet for at gå igennem Danmark.