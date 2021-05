Aki-Matilda taber sag i Pressenævnet

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 23. maj 2021 - 14:51

Aki-Matilda Høegh-Dam har i en klagesag til Pressenævnet fremført, at en Sermitsiaq-artikel ”indeholder en række insinuerende og injurierende og ikke mindst forkerte og udokumenterede påstande, som hun på det kraftigste må tilbagevise”.

Sermitsiaq oplyste i artiklen, at Aki-Matilda Høegh-Dam blandt andet brugte en rejse til Tasiilaq i sin egenskab af folketingsmedlem til at promovere Erik Jensen.

Artiklen blev bragt under valgkampen den 31. marts.

Svarskrift

Af et svarskrift til Pressenævnet oplyser Sermitsiaq, at navngivne kilder alle siger enslydende, at klageren har brugt tvivlsomme metoder til at fremme Erik Jensens valgkamp. Avisen kommer med flere eksempler, der understøtter, at dokumentationen har været i orden.

I Pressenævnets begrundelse og afgørelse står der blandt andet:

- I den omhandlede artikel forklarer Sermitsiaq, hvilket grundlag avisens udsagn om Aki-Matilda Høegh-Dams formål med rejsen til Tasiilaq bygger på. Således henviser artiklen til udtalelser fra navngivne kilder, som bekræfter at have set et Facebook opslag, hvori Aki-Matilda Høegh-Dam fremkommer med faktiske oplysninger til støtte for Erik Jensen. Kilderne kan desuden ikke bekræfte rigtigheden af nogle faktiske oplysninger, som Aki-Matilda Høegh-Dam har afgivet.

Intet skadeligt eller krænkende

Pressenævnet finder desuden, ”at oplysningerne i den påklagede artikel ikke kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for Aki-Matilda Høegh-Dam”.

- Nævnet har lagt vægt på, at artiklen indgik i en aktuel politisk debat op til valget til Inatsisartut. Det er nævnets opfattelse, at Aki-Matilda Høegh-Dam som en offentlig person må tåle en mere nærgående og kritisk omtale af sine handlinger, især når emnet er af klar almen interesse, fremgår det af afgørelsen, som afsluttes med ordene.

- Nævnet udtaler derfor ikke kritik.