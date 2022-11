Aki-Matilda hos statsministeren: Er åben for en bred regering

Thomas Munk Veirum, Merete Lindstrøm Fredag, 04. november 2022 - 13:15

Fungerende statsminister Mette Frederiksen har indbudt samtlige partier inklusive de nordatlantiske mandater til forhandlinger fredag.

Forhandlingerne foregår i statsministeren embedsbolig Marienborg, og det nyvalgte folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam (S) har fredag morgen været inde hos Mette Frederiksen for at fortælle som sine politiske ønsker og krav.

- Jeg kan ikke løfte sløret for de konkrete forhandlinger, der foregår bag lukkede døre. Men vi har selvfølgelig alle de ting med til bordet, som vi også har nævnt under valgkampen, siger Aki-Matilda Høegh-Dam til Sermitsiaq.AG.

Hun har blandt andet fremsat ønsker om at områder, der fortsat hører under Danmark, skal ajourføres og moderniseres, så de er tidssvarende.

Igangsættelse af udredningen af de historiske forhold mellem Danmark og Grønland samt forholdene for grønlændere i Danmark.

Er åben overfor blå partier

Hvordan Siumuts ønsker til en kommende regeringsdannelse ser ud, er mere vævende.

- Vi kan i hvert fald sige, at vi er meget åbne. Det vigtigste for os er ikke, hvem der sidder i en kommende regering, men at vi kan få grønlandsk politik med.

Aki-Matilda Høegh-Dam mener ikke, at det handler om, hvorvidt Siumut har et afgørende mandat til en rød regering eller om det bliver en bredere konstellation, om hun kan få sine krav igennem i forhandlingerne.

- Man kan sige, at Grønland i sig selv er et incitament i forhandlingerne. Vi kommer til at føre grønlandsk politik uanset, hvem der kommer med i en ny regering.

- Vi har også tidligere samarbejdet med blå partier og jeg er ikke afvisende overfor en bred regering over midten.

Ingen kontakt fra Moderaterne

Hun afviser, at Moderaternes formand Lars Løkke har kontaktet hende om forhandlingerne ligesom han allerede på valgnatten har sms’et med Aaja Chemnitz(IA) for at høre, om hun kunne bakke op om en blå regering.

Aki-Matilda Høegh-Dam mener, det siger sig selv, at der er grænser for, hvem Siumut vil sidde til bords med.

- Jeg har ikke lyst til at pege på nogen specifikt, men de partier, der har været mest skarpe i deres omtale af Grønland den seneste tid, er vi mere påpasselige med.

Nu afventer Siumuts folketingsmedlem Mette Frederiksens næste træk.

- Vi regner med en indkaldelse mere, og så må vi se hvordan det udvikler sig.