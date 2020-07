Aki-Matilda savner Kielsens opbakning

Redaktionen Onsdag, 01. juli 2020 - 07:41

De første otte måneder af det nye liv som folketingsmedlem tilbragte Aki-Matilda Høegh-Dam næsten udelukkende i Danmark for at komme ind i sagerne. Under corona-nedlukningen var hun i Grønland. Det betød et tættere samarbejde med Naalakkersuisut og medlemmer af Inatsisartut. Siumut-formand Kim Kielsen taler hun ikke meget med.

- Kim har jo travlt, som hun siger til avisen AG, som i denne uge bringer et længere interview.

Ikke Kielsens favorit

Men Aki-Matilda Høegh-Dam lægger ikke skjul på, at hun gerne så mere opbakning fra formanden. I forbindelse med folketingsvalget sagde Kim Kielsen åbent, at han foretrak et andet Siumut-medlem af Folketinget og ikke selv havde stemt på Aki-Matilda HøeghDam.

- Den holdning forstår jeg ikke, for i Siumut var alle opstillede kandidater til Folketinget lige. Det er meget imod Siumuts partiånd, at Kim Kielsen favoriserer en bestemt kandidat. Det er ingen hemmelighed, at det er jeg ikke glad for. Som partiformand støtter man jo det folketingsmedlem, som bliver valgt. Jeg har aldrig hørt om andet før. Jeg mener, alt andet er dårlig stil, siger Aki-Matilda Høegh-Dam, der ikke vil pege på, hvilken formandskandidat hun vil støtte på Siumuts landsmøde til efteråret.

Læs hele interviewet med Aki-Matilda Høegh-Dam i AG – få adgang herunder: