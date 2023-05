Aki-Matilda sabler partiledelsen ned: Uvist om hun går efter formandsposten

Jensine Berthelsen Mandag, 08. maj 2023 - 13:40

Den seneste tid har budt på flere interne skærmydsler i Siumut med blandt andet modstridende udmeldinger om politisk indblanding i konflikten om prisen på årets stenbiderrogn og et afsluttet samarbejde mellem partikontoret og Siumuts Nuuks formand Qarsoq Høegh-Dam.

Og nu er det nok, mener folketingsmedlem for Siumut Aki-Matilda Høegh-Dam, som i et facebookopslag går retorisk hårdt til stålet i sin kritik af partiets retning og manglende synlighed i den offentlige debat.

Hun opfordrer til en drøftelse af partiets situation, blandt andet af det, hun kalder for ekskluderende og truende adfærd. Som eksempel trækker hun sin bror Qarsoq Høegh-Dam frem. Han har indtil for nyligt været konsulent i Siumuts partikontor, men ledelsen valgte at afbryde samarbejdet, fordi de ikke mente, han var den rigtige profil.

Mener han tyses ned

Men der ligger helt andre ting bag, mener Aki-Matilda Høegh-Dam.

- Partiet har igennem senere tid udviklet sig til ekskluderende og truende parti. Det betyder igen at der er skabt grobund for tilbageholdenhed og frygt for konsekvenser, hvis man udtrykker sin mening, siger hun om sagen.

Qarsoq Høegh-Dam er fortsat formand for Siumut Nuuk og er altså ikke ekskluderet fra partiet. Aki-Matilda Høegh-Dam skriver i sit opslag, at der skal flere stærke mennesker til for at fører partiet ind i fremtiden.

- Hvis vi har flere af vores landsmænd i partiet, hvis vi skaber plads til skarpe og stærke personer, der kan stille spørgsmål, så ved vi at samfundets fremdrift bliver styrket. Partiet plejer ikke ekskludere folk der ytrer sig men at være inkluderende.

Landsmøde lige om hjørnet

Siumuts landsmøde står for døren denne sommer, hvor der kan vælges ny formand og ledelse, og dermed også ændres retning i partiet, hvis et flertal ønsker det. Men hvorvidt Aki-Matilda Høegh-Dam stiller op til formandsposten, vil hun ikke løfte sløret for endnu.

Det spørgsmål kan jeg ikke svare på på stående fod, men jeg er altid parat til at tage ansvar i partiet.

Betyder det at du er ved at varme op til formandsopgør i partiet?

Endnu engang, jeg kan ikke svare på spørgsmålet på nuværende tidspunkt, men det vigtigste for mig lige nu er at sikre at lokalafdelingerne og medlemmerne bliver hørt, og som allerede nævnt, at vi åbent og ærligt drøfter forholdene i partiet, for der er handlinger der ikke hører til i partiet, svarer Høegh-Dam.