Aki-Matilda roser Pituffik-aftale

Thomas Munk Veirum Torsdag, 29. oktober 2020 - 11:09

Siumuts medlem i Folketinget, Aki-Matilda Høegh-Dam, er begejstret for den aftale med USA om servicekontrakten på Pituffik, som Naalakkersuisut har forhandlet på plads i samarbejde med den danske regering:

- Det vigtigste er, at servicekontrakten kommer tilbage til et grønlandsk/dansk firma i stedet for det nuværende. Den vil komme det grønlandske folk meget mere til gode, siger Aki-Matilda Høegh-Dam til Sermitsiaq.AG.

Hun kan dog også pege på, hvor aftalen kunne være bedre.

Bedre med 100 procent grønlandsk

- Selvfølgelig vil man helst have et hundrede procent grønlandsk-ejet selskab, men med den måde, man har sat aftalerne op på, kan det måske udvikle sig på den måde, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

Politikeren roser udenrigsminister Jeppe Kofod (Soc.) for den måde, hvorpå regeringen har inddraget Grønland i forhandlingerne.

- Det er en inddragelse, som er et minimum, og som det altid skal være, siger hun.

Kommer til at følge med

I de kommende år vil Aki-Matilda Høegh-Dam holde øje med, om aftalen bliver opfyldt, når kontrakten på Pituffik igen skal i udbud:

- Alle grønlandske folkevalgte i Folketinget har stillet kritiske spørgsmål om Thulebasen og deltaget i utalige møder ,og nu hvor aftalen er blevet lavet - til stor ære for Naalakkersuisut og regeringen - så er det vigtigt, at man fortsætter det arbejde, man har lavet fra Folketinget. Nemlig fortsat at holde styr på, hvad der sker på Thulebasen.

- Så selvfølgelig kommer vi til at følge med, siger Aki-Matilda Høegh Dam.