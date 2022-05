Aki-Matilda om Rigsfællesskabet: Det eksisterer slet ikke

Kassaaluk Kristensen Fredag, 20. maj 2022 - 15:39

- I dag har vi rigsfællesskabsdebat i folketinget - men Rigsfællesskabet eksisterer slet ikke. Man får det til at lyde, som at vi har et føderalt samarbejde mellem tre ligeværdige stater, hvilket jo ikke er tilfældet.

Sådan indleder Grønlands folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam sin tale i dagens debat om Rigsfællesskabet i Folketinget.

Aki-Matilda Høegh-Dam påpeger i sin tale, at grønlændere endnu lever i et levn efter et dansk kolonihistorisk Kongerige. Og at historien hovedsageligt er skrevet af Danmark om Grønland, og ikke med Grønland.

- I årevis har Danmark holdt fast i fortællingen om Danmark som den ”gode kolonisator”, men efter at utallige modige inuit, kalaallit har stået frem og ytret sig, er flere modige journalister fra både Grønland og Danmark begyndt at grave ned i sandheden om vores fælles historie, siger hun.

I flæng nævner hun flere historier, der ikke gavner udviklingen til et rigsfællesskab:

Bortførsler af grønlandske børn, for at gøre dem danske. Fødestedskriterier der sikrer højere løn for danskere. Juridisk faderløse af danske fædre. Tvangslukninger af byer. Spiralskandalen.

- Uanset hvordan man nu end har vendt og drejet på den pyntede historiebog, så er alle disse traumer, alle disse konsekvenser, ikke noget der bare ligger hos et par få mennesker. Det ligger som en tung dyne over den grønlandske befolkningen, siger Aki-Matilda.

Hun understreger dog også, at den grønlandske befolkning er stærke nok til at tilgive og række hånden ud til forsoning. Og at forsoning bør ske, så Grønland og Danmark kan begynde at skrive rigsfællesskabets historie sammen, som ligeværdige partnere.

Du kan høre Aki-Matilda Høegh-Dams tale her: