Aki-Matilda melder ud: Starter som formand og får plads i vigtigt nævn

Torsdag, 22. december 2022 - 07:45

Forhandlingerne om udvalgsposter i Folketinget er ved at være slut, og forhandlingerne har været vellykkede for Aki- Matilda Høegh-Dam (S). Hun har blandt andet fået opfyldt sit ønske om at blive formand for Folketingets Grønlandsudvalg, oplyser hun i en pressemeddelelse.

Grønlandsudvalget behandler sager i Folketinget, som relaterer sig til Grønland samt forholdet mellem Grønland og Danmark.

Under valgkampen lovede politikeren, at formandsposten skulle deles med det andet mandat fra Grønland, og der bliver tale om en delt formandspost som i den seneste valgperiode.

Således vil Aaja Chemnitz (IA) overtage formandsposten to år inde i den nye valgperiode. Det bekræfter Aaja Chemnitz overfor Sermitsiaq.AG.

Får plads i vigtigt nævn

Aki-Matilda Høegh-Dam overtager efter to år formandskabet for Den Arktiske Delegation. Sjúrður Skaale fra det færøske parti, Javnaðarflokkurin, skal have formandsposten i Den Arktiske Delegationen i de to første år.

Derudover får Aki-Matilda Høegh-Dam fast plads i Det Udenrigspolitiske Nævn efter næste konstituering, som vil ske efter sommerferien 2023. I den seneste valgperiode var hun udelukkende stedfortræder i nævnet, og derfor er der altså tale om et skridt op ad rangstigen.

Nævnet beskæftiger sig med alle emner, der er knyttet til udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, og dets vigtigste opgave er at rådgive regeringen i udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske spørgsmål.

Nævnet anses som særligt vigtigt, fordi Grundloven forpligter den danske regering til at rådføre sig med nævnet, inden den træffer beslutninger om sager af større udenrigspolitisk rækkevidde.

Medlem af Natos parlamentariske forsamling

Politikeren er også godt tilfreds med at få plads i nævnet:

- Der er øget bevågenhed af Kalaallit Nunaat, derfor er det vigtigt, at vi bliver inddraget omkring beslutninger om Kalaallit Nunaat.

- Det er en af de vigtigste poster i Folketinget, derfor er jeg meget tilfreds med, at jeg bliver medlem af nævnet. Nu hvor det er på plads, er det næste mål at inddrage Inatsisartut, for at sikre vores vidensdeling, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

Derudover bliver Aki-Matilda Høegh-Dam og delegeret medlem til Natos parlamentariske forsamling. I alt 10 folketingsmedlemmer deltager i forsamlingens arbejde, der handler om sikkerheds- og forsvarspolitik. Dette er også en ny post for politikeren.

Hun bliver desuden også medlem af retsudvalget samt medlem af udlændinge og integrationsudvalget, hvilket hun også var i den seneste valgperiode.