Aki-Matilda Høegh-Dam: - Vi er glade for vores resultater

Mandag, 24. april 2023 - 16:42

Aki-Matilda Høegh-Dam (S) har opnået ni initiativer, hvilket hun er godt tilfreds med.

Det oplyser Siumut i en pressemeddelelse.

Her fremgår, at der har været tæt samarbejde mellem den danske regering og Aki-Matilda Høegh-Dam under forhandlingerne om den danske finanslov.

Initiativerne beløber sig til omkring 39 millioner kroner fordelt på fire år. Derudover har der også været forhandlinger tidligere i Socialministeriet, hvor Siumut også fik initiativer igennem.

Sætter begrænsninger

Midlerne er fordelt på følgende initiativer:

Grønlandsk dokumentar om demokratiet - 9,5 millioner kroner.

Etablering af kollegier - 6 millioner kroner.

De unges trivsel, Operation Dagsværk INUA - 6 millioner kroner.

Skærkortlægning med satellit - 4,4 millioner kroner.

Tilskud til Foodlab Kujataa - 4 millioner kroner.

Støtte til internationalt formandskab af ICC - 3 millioner kroner.

Udvikling af juridiske begreber på grønlandsk - 3 millioner kroner.

Tilskud til foreningerne Mentor Immanuel og MAPI - 1,5 millioner kroner.

Oversættelse af Imperiets Børn - 100.000 kroner.

Selvom Siumut er glad for initiativerne, mener partiet, at der bør ske ændringer i forhold til, hvordan finansloven fremover skal forhandles.

- Den nuværende form for forhandling giver ikke mulighed for indflydelse eller fordybelse i de reelle forhandlinger indenfor de store danske ansvarsområder i Grønland, eksempelvis i justitsområdet, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

Den nuværende form for finanslovsforhandlinger, altså fra den såkaldte nordatlantiske pulje, sætter begrænsninger, hvor det ikke giver mulighed for at tale om de større tiltag, ifølge Siumut i Folketinget.

Skal løfte forholdene

Derfor foreslår Aki-Matilda Høegh-Dam, at Grønland får mere indflydelse under forhandlingerne.

Det skal sikre muligheden for at kunne forhandle med den danske regering til at lave strukturelle løsninger ved problematik indenfor deres ansvarsområder i Grønland - i stedet for, at partierne prøver at lave lappeløsninger via den nordatlantiske pulje eller særbevillinger som hidtil.

- Det var vigtigt for os at sikre midlerne, som skal være med til at opnå grønlandske initiativer både i Kalaallit Nunaat og for Kalaallit i Danmark. Initiativerne skal være med til at løfte forholdene for kalaallit på flere områder, hvilket jeg overordnet set er tilfreds med, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

De fire nordatlantiske folketingsmedlemmer har i år fået hele 23 initiativer med i puljen, som nu får i alt 120 millioner kroner over fire år, hvor det hidtil har drejet sig om 80 millioner kroner. MF Aaja Chemnitz er ligeledes godt tilfreds med hendes initiativer.