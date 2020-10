Aki-Matilda forlanger renovering af anstalter

Thomas Munk Veirum Søndag, 11. oktober 2020 - 15:33

Flere anstalter i Grønland er i så ringe forfatning, at det er på kant med menneskerettighederne. Det var én af de ting Aki-Matilda Høegh-Dam (S) fremhævede i sin tale, da der torsdag i denne uge var åbningsdebat i Folketinget:

- Anstalterne i Grønland, som den danske stat jo også har ansvaret for, er stadig i forfald, og der er nogle barakker, som omgående har brug for modernisering.

- Det er ikke muligt at behandle og rehabilitere med så usle omgivelser, at selv menneskerettighederne gentagne gange bliver brudt. Der kræves omgående renoverings- og moderniseringsmidler til dette, lød det folketingsmedlemmet.

Uddannelse skal være på grønlandsk

Aki-Matilda Høgh-Dam talte også om, at det er vigtigt, at Kriminalforsorgen i Grønland ikke mister kondidater til arbejdspladserne i landets anstalter, fordi kandidaterne er for dårlige til dansk:

- Den eneste holdbare løsning er, at vi i fællesskab sikrer, at anstaltsbetjentuddannelsen også kan gennemføres på grønlandsk, foreslog Aki-Matilda Høegh-Dam.

Folketingsmedlemmet benyttede desuden lejligheden til at tale om, at Grønland bør have ret til at føre sin egen udenrigspolitik.

Udenrigs- og sikkerhedspolitik varetages nemlig stadig af den danske regering:

Danmark må være observatør

- Prøv at forestille jer, hvordan I danskere ville have det, hvis ikke I kunne sidde og snakke politik med en norsk kollega, uden at I havde fået tilladelse fra en grønlandsk statsmand, hvis ikke I kunne forhandle udenrigspolitik uden EU's, uden Tysklands eller Grønlands tilladelse, lød der fra Aki-Matilda Høegh-Dam fra talerstolen.

Hun slog fast, at udenrigspolitik om Grønland skal varetages fuldstændig af Naalakkersuisut:

- Internationale fora, som Danmark er medlem af på grund af Grønland, skal vitterlig varetages af Grønland, hvor den danske stat kan sidde med som konsulent og observatør. Det kan ikke gå for hurtigt at få dette ført ud i livet, sagde Aki-Matilda Høegh-Dam.