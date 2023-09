Aki-Matilda før forhandlinger: Kan Grønland få del i grønne investeringer?

Thomas Munk Veirum Fredag, 01. september 2023 - 14:49

De to grønlandske folketingsmedlemmer skal i den kommende tid forhandle med den danske regering om næste års finanslov i Danmark.

Folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam (S) vil blandt andet have fokus på retsområdet, arbejdsmiljø og klima, oplyser hun til Sermitsiaq.AG.

- I de kommende forhandlinger vil jeg ihærdigt arbejde for at sikre de bedste resultater for Grønland inden for rammerne af Danmarks ansvar, skriver politikeren i et skriftligt svar.

Hun vil på nuværende tidspunkt ikke afsløre, hvilke konkrete initiativer hun vil gå efter finansiering til.

Kan Grønland blive en del af grønne investeringer

I forbindelse med forhandlingerne vil Aki-Matilda Høegh-Dam også undersøge, om der er muligheder for Grønland i, at den danske regering ønsker at afsætte et større beløb til grøn omstilling:

- I lyset af klimaændringernes globale presserende karakter er jeg opsat på at undersøge, hvordan Grønland kan være en del af disse investeringer og bidrage til bæredygtige løsninger.

LÆS OGSÅ: Forhandlinger i DK: Aaja forlanger penge til juridisk faderløses sag

- Effekten af ​​klimaforandringerne udvikler sig ud over landegrænser, og vi skal sikre, at hele verden bliver bedre til at udvikle sig mere grønt, lyder det fra Aki-Matilda Høegh-Dam i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Ifølge finanslovsforslaget ønsker den danske regering at afsætte i alt en milliard kroner til grøn omstilling i 2024, hvor de 100 mio. kr. er en ramme til "grønne prioriteter".