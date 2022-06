Aki-Matilda fastholder spiralovergreb som folkedrab: Jeg har ikke ændret syn

Redaktionen Onsdag, 01. juni 2022 - 08:53

Aki-Matilda Høegh-Dam var forleden vidne til et historisk øjeblik på Christiansborg.

- Det, jeg hørte statsministeren sige, har jeg aldrig hørt en dansk statsminister sige før, bemærker Siumuts folketingsmedlem.

Det skriver avisen AG.

Og hvad var det så, Mette Frederiksen fik sagt?

- Historien om eksperiment-børnene gemmer på en større fortælling, som også fortjener at blive fortalt – om den fælles historie, danskere ynder at fortælle hinanden: At koloniseringen var anderledes end andre steder. At vi ikke mødte grønlændere med våben og vold, men med et ønske om udvikling og fremskridt.

- Med til dén historie hører dog, at vi har været lidt for skråsikre. Vi troede, at vi vidste bedre end grønlænderne, og dét er jo galt, sagde Mette Frederiksen med tilføjelsen:

- Vi kan ikke lave om på fortiden. Men vi kan gøre noget andet. Vi kan se den i øjnene. Det er nødvendigt for at sætte en ny retning for vores fremtid. Det er nødvendigt for et ligeværdigt og moderne rigsfællesskab.

Ny bølge

Ifølge Aki-Matilda Høegh-Dam placerede Mette Frederiksen sig på den »rigtige side af historien«, da hun i marts rejste til Nuuk for at undskylde for behandlingen af eksperimentbørnene.

- Hun er den bedste statsminister, Danmark har haft i forhold til Grønland, vurderer Aki-Matilda Høegh-Dam.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: