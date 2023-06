Aki-Matilda får nye svar efter påstande om stort økonomisk tab på hellefisk

Thomas Munk Veirum Torsdag, 29. juni 2023 - 14:53

Aki-Matilda Høegh-Dam mener, at den økonomiske aktivitet, som sker i Danmark på grund af grønlandske fiskeprodukter, samt transfer pricing i fiskeriselskaberne, betyder, at Danmark får bloktilskuddet på omkring 4 mia. kr. retur. Det har hun udtalt i et interview med DR i maj.

- Der er flere analyser, der har vist, at 99 procent af bloktilskuddet går tilbage til Danmark, hvert eneste år. For det andet har vi store problemer med, at man i Danmark har lavet transfer pricing, lyder det balndt andet fra politikeren.

Hun mener også, at Grønland alene på hellefisken taber fire milliarder kroner:

- Hvis vi kigger på hellefisken, som slet ikke findes i Danmark.

- Hvis vi kigger på den alene, så koster det samfundet omkring fire milliarder kroner, viser analyser, der bliver lavet, når Danmark sælger det videre gennem transfer pricing. Alene ved den ene art, har politikeren udtalt.

Hellefisk eksport for 2,2 mia. kr. ud af Danmark

Ifølge de tal, som det danske ministerie har fundet frem for import og eksport af hellefisk, er det umiddelbart svært at se, hvor de fire mia. kr. til Danmark skulle gemme sig for hellefiskens vedkommende.

Ifølge opgørelsen importerede virksomheder i Danmark 43.000 tons hellefisk til en værdi af 1,8 mia. kr. i 2022. Af denne samlede danske import af hellefisk kommer 69 procent af importen fra Grønland, hvilket svarer til 1,2 mia. kr.

LÆS OGSÅ: Aki-Matilda fortsætter jagt på svar i omstridt fiskeri-spørgsmål

Den totale eksport ud af Danmark eksporterer virksomhederne 49.000 tons til en samlet værdi af 2,2 mia. kr. Det er en forskel på den samlede import og eksport på 400 mio. kr.

Kiloprisen er ifølge opgørelsen 6 kr. højere, når fisken forlader Danmark end ved import.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri baseret på Danmarks Statistik

Naalakkersuisoq: Vi har ikke en sag af det omfang

Transfer pricing dækker over, når en koncern handler med datter eller moderselskaber i et andet land. Her skal priserne sættes til markedsvilkår, ellers kan virksomheden ved at manipulere med priserne flytte overskud til sit selskab i landet med lavest beskatning.

Sermitsiaq.AG har spurgt naalakkersuisoq for finanser for en vurdering af omfanget af problemet med transfer pricing.

Naalakkersuisoq Naaja Nathanielsen (IA) oplyser i et skriftligt svar, at transfer pricing har været genstand for flere debatter og forslag i Inatsisartut de senere år, og lovgivningen er blevet fornyet på området.

Hun oplyser også, at Skattestyrelsen ikke har haft en sag om transfer pricing i et omfang så stort som fire milliarder kroner.

Har også spurgt ind til rejer

Aki-Matilda Høegh-Dam har også spurgt ind til import og ekport i Danmark af koldtvandsrejer.

Her oplyser ministeriet, at der er en samlet import til en værdi af to mia. kr. Heraf kommer rejer til en værdi af 1,7 mia. kr. fra Grønland.

De samlede tal for import og eksport af rejer i Danmark ser således ud:

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri baseret på Danmarks Statistik, KN8Y

I en nylig analyse af værdikæderne i den grønlandske fiskeprodukter har professor ved Syddansk Universitet Niels Vestergaard gjort opmærksom på, at hvis Grønland vil tjene flere penge på rejer, kan eksempelvis produktion af lagerejer forsøges flyttet til Grønland.

En flytning af produktionen kan dog kun ske, hvis der eksempelvis er arbejdskraft og ekspertise til rådighed, understreger professoren. Han havde i sin analyse ikke beskæftiget sig med transfer pricing.

Sermitsiaq.AG arbejder på en kommentar til sagen fra Aki-Matilda Høegh-Dam. Det er ikke lykkedes inden for deadline til denne artikel.