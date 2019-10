Aki-Mathilda vil bevare politikuttere

Walter Turnowsky Onsdag, 23. oktober 2019 - 17:43

Planerne om at erstatte tre ud af fire politikuttere med fem små hurtige både får kritik fra Siumuts folketingsmedlem, Aki-Mathilda Dam-Høegh.

- Selv om det alt i alt lyder meget godt, og der er et ønske om et beredskab, der skal kunne sejle hurtigere, så er det bare ikke sådan, hvis det vil ende med at koste menneskeliv, sagde hun under debatten om næste år finanslov. Hun kræver, at kutterne bliver bevaret.

De hurtiggående patruljebåde kan sejle 40 knob mod de 11 til 12 knob, som Sisak-kutterne kan klare. Indkøbet af de fem både betyder også, at der fremover bliver stationeret en patruljebåd i Aasiaat og Tasiilaq, hvor der i dag ikke er nogen kutter. Politimester Bjørn Tegner Bay fastslog ved præsentationen af planerne, at der ikke er tale om en spareøvelse.

Men Aki-Mathilda Dam-Høegh (S) siger, at hun har talt med mandskabet fra kutterne, og henviser til, at de er bekymret for sikkerheden ved de mindre både.

- For ser I, de små både vil ikke kunne klare det utilgiveligt barske arktiske havmiljø, og mange af disse ville være nødsaget til at blive trukket i land under vejr – under uvejr, hvor folk har brug for redning. For Sisakkutterne er måske ikke helt så hurtige, men de er stærke nok til at komme til undsætning, uanset om der er isfyldte farvande eller storm.