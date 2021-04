Aki-Mathilda ansætter politisk rådgiver

Merete Lindstrøm Mandag, 26. april 2021 - 12:53

Fra mandag 26. april skal Rosa Thorsen arbejde for Siumuts folketingspolitiker på Christiansborg.

- Jeg glæder mig til at arbejde for Aki-Matilda Høgh-Dam i Folketinget. Jeg vil være med til at arbejde for de målsætninger som Siumut i Folketinget i forvejen arbejder for, siger Rosa Thorsen til Sermitsiaq.AG om ansættelsen.

Aki-Mathilda Høegh-Dam fortæller til Sermitsiaq.AG, at hun og partiet har vurderet, at der er behov for ekstra hænder i Folketingsarbejdet de resterende to år af valgperioden.

- Derfor har jeg valgt at kontakte Rosa, for at se om hun var interreseret i stillingen. Rosa har gode erfaringer i politisk arbejde, og jeg forventer derfor et godt samarbejde med hende for at nå de mange målsætninger, vi har sat os for, siger Aki-Mathilda Høegh-Dam.

Har arbejdet for flere Naalakkarsuisut

Rosa Thorsen har blandt andet arbejdet i Formandens departement og været ministersekretær for både Ane Lone Bagger (S) og Doris J. Jakobsen (S). Hun er uddannet journalist ved Ilisimatusarfik i 1994 og har arbejdet for KNR og Mediehuset Sermitsiaq.AG.

Rosa Thorsen ser frem til at komme i gang igen.

- Det er dejligt at gense flere folk herinde og jeg ser frem til godt samarbejde med folk fra såvel inde på Christiansborg som udenfor ‘Murene’, siger hun.