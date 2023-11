Aka Hansen vinder børnefond-pris

Redaktionen Fredag, 17. november 2023 - 07:39

Filmskaber Aka Hansen vinder Pigeprisen foran overlæge Henriette Svarre Nielsen og Ida Lissner og Nicole Jonasson, der står bag tech-netværket SOFTER.

De tre kandidater er udpeget af en jury bestående af 12 debattører, meningsdannere og erhvervsfolk. Siden har offentligheden stemt på kandidaterne på PlanBørnefondens hjemmesiden, hvor Aka Hansen fik flest stemmer.

Det skriver PlanBørnefonden i en pressemeddelelse.

Vigtigt at inkludere

Fonden lægger vægt på, at Aka Hansen gennem sine film og dokumentarer forsøger at nuancere billedet af Grønland og give et talerør til kvinder og minoriteter.

- I sin aktivisme tager Aka Hansen derfor afsæt i grønlandsk kultur og viser blandt andet, hvordan kvinder altid har spillet en ledende rolle i hele det grønlandske samfund til inspiration for andre, skriver PlanBørnefonden.

Det er vigtigt, at vi lytter til kvinder og minoriteters stemmer og indsigter, mener Aka Hansen:

- Når vi ikke inkluderer kvinder og minoriteter, der ligger inde med vigtig viden for vores fremtid, så spænder vi ben for os selv, udtaler Aka Hansen i forbindelse med prisuddelingen.

20.000 kr. følger med prisen

Pigeprisen blev uddelt på Sigurdsgade i København torsdag, hvor omkring 300 mennesker var mødt op til arrangementet.

Med prisen modtager Aka Hansen 20.000 kr. fra Tuborgfondet.

Det er sjette år i træk, at PlanBørnefondens Pigepris blev uddelt. Prisen gives til en person eller organisation, der har gjort en ekstraordinær indsats for at fremme ligestilling.

Ifølge PlanBørnefondens hjemmeside arbejder fonden med at støtte børn og unge i mere end 50 af verdens fattigste lande gennem hele deres opvækst.