Aka Hansen hædret med filmpris

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 24. september 2019 - 15:20

Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger overrakte prisen og lagde i sin tale blandt andet vægt på, at Aka var kommet tilbage til Grønland umiddelbart efter afslutningen på sin uddannelse. Derved er Aka med til at styrke vores filmbranche yderligere.

I 2018 afsluttede Aka sin uddannelse til producer ved filmuddannelsen Super16. Ud over at hun producerede sin afgangsfilm, fik Aka også tid til at producere 10 afsnit til KNR i serien ”Inuk ilisaritillugu”. Derudover gav Aka ved NIPITU i Qaqortoq en workshop i, hvordan man laver en dokumentarfilm.

Takketale

I sin tale efter overrækkelsen takkede Aka alle de, som hun igennem de seneste ti år har arbejdet sammen med i branchen.

- Jeg har lært noget af jer hver især, tusind tak for det.

Desuden havde prismodtageren en ønskeliste. Her fremhævede Aka kunstnernes vilkår.

- Vi skal have bedre vilkår for kunstnere i Grønland. Et eksempel på det er vores arbejdslegat, som nu er på 21.000 kr. om måneden. Det er ikke godt nok, slog hun til lyd for.

Aka Hansen lagde særlig vægt på at der bør prioriteres.

- Prioriter grønlandsk, prioriter kvinder og prioriter børn, frem for alt.

Kriterie for prisen

Film.gl’s kriterier for tildeling af Innersuaq er, at prisen kan gives til en person, som i det forgangne kalenderår på særlig vis har udmærket sig i den grønlandske filmbranche inden for spillefilm, dokumentarfilm, tv-serie, animationsfilm, filmuddannelse, filmadministration m.v.

Der var tre nominerede til prisen. Det var Pipaluk K. Jørgensen, Inuk Jørgensen og Aka Hansen. Ved en afstemning blandt Film.gl’s medlemmer var der flest stemmer på Aka Hansen som den, der i 2018 i særlig grad udmærkede sig i den grønlandske filmbranche.