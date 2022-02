AK kræver handling fra Selvstyret

Merete Lindstrøm Onsdag, 09. februar 2022 - 09:17

Fagforeningen AK går til angreb på Selvstyret for manglende udpegelse af formand og voldgiftsmænd til Voldgiftssystemet, som blandt andet skal afgøre, hvis der opstår en tvist mellem Selvstyret og fagforeninger omkring de ansattes vilkår.

For at voldgiftssystemet skal fungere så skal der udpeges en formand, hvorefter parterne skal udpege en voldgiftsmand hver. Og det er her Selvstyret svigter, mener AKs formand Dina Olsen.

- AK fremsendte i sommeren 2021 forslag til Selvstyret om udpegelse af formand. Vi har desværre endnu ikke fået svar, oplyser hun.

Har ventet siden juli

Naalakkersuisoq for Finanser, Naaja Nathanielsen, bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at AK har afventet svar på deres forslag til dommer siden den 15. juli sidste år.

- Det er selvfølgeligt ikke acceptabelt med en ventetid på syv måneder, og det beklager jeg, siger Naaja Nathanielsen.

Manglende udpegelse af formand og voldgiftsdommere, betyder helt konkret at sag mellem AK og Selvstyret, om fortolkning af telefontillæg til Beredskabschefer, ligger stille.

Beredskabschefer mangler afklaring

Tvisten betyder at flere af AK´s medlemmer skal vente for at få afklaring på, om de har ret til et telefonvagttillæg når de har telefonvagter.

- Meningen med at have et voldgiftssystem er at sikre hurtigere afgørelser om tvister mellem parter, uden om det offentlige retssystem. Men når den ene part ikke løfter sin del at ansvaret, så fungerer systemet ikke. Og det er ærgerligt, fordi så går sagen i stå. Det burde være i Selvstyrets interesse at løse den slags tvister hurtigst muligt. Det er samtidigt også i vores - samt medlemmernes - interesse, siger Dina Olsen,

Naaja Nathanielsen oplyser at AK’s henvendelse nu er besvaret, så sagen kan komme i gang.

- Hvis vi skal bevare tilliden til de fælles aftaler er det klart, at alle parter må forvente at henvendelser prioriteres og besvares, medgiver Naaja Nathanielsen.