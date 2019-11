Air Iceland vil udbygge flyruter til Grønland

Redaktionen Lørdag, 02. november 2019 - 09:42

Air Iceland Connect satser på et grønlandsk turistboom, når de nye lufthavne åbner. Og her vil selskabet have en bid af kagen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Grønland er et af vore nøglemarkeder. Men jeg kommer ikke med detaljerede planer om det, vi arbejder på. Vi er nok ikke færdige med planerne før 2022. Men vi ser frem til at styrke, ja øge vores flyforbindelser yderligere fra Island til Grønland med den nye grønlandske lufthavsstruktur. Baggrunden er åbningen af de nye lufthavne, og at den generelle interesse for Grønland som turistdestination vokser. Folk ser på mulighederne for at holde ferie i Grønland, og de ønsker eventyr. Derfor vil der ske en vækst i antallet at turister, der rejser til Grønland, vurderer Air Iceland Connects direktør Árni Gunnarsson.

Air Iceland Connects direktør glider af på spørgsmålet, om hans selskab er interesseret i indenrigsflyvning i Grønland.

– Vi har ikke overvejet det. Det er ikke i vore planer, siger Árni Gunnarsson.

Men hvad der kommer til at ske om fire til fem år, kan man ikke forudsige, tilføjer han på Sermitsiaq spørgsmål, om der i Air Iceland Connect har været talt om indenrigsflyvning i Grønland.

Du kan læse mere om flyselskabets planer i avisen Sermitsiaq, som du kan købe adgang til nedenfor: