Air Greenland har succes med at fastholde medarbejdere

- Med ordningen har vi formået at skabe en hvis tryghed for vore uundværlige medarbejdere i Kangerlussuaq og håber, at driften er sikret indtil sidste dag med internationale flyvninger, siger Jacob Nitter Sørensen, topchef i Air Greenland (AG), til Sermitsiaq.AG.

Han oplyser desuden, at omlægningerne i flyselskabet på grund af den nye fartplan, der træder i kraft den 28. november, hvor Nuuk bliver atlantlufthavn, ikke vil medføre fyringer.

- Vi får brug for alle vore nuværende ansatte. Vi har endnu ikke et overblik over, hvor mange medarbejdere, vi efter den 28. november, får behov for i Kangerlussuaq. Planen er, at vi vil tilbyde et vist antal medarbejdere arbejde i nogle af de andre lufthavnsbyer, som vi beflyver, oplyser Jacob Nitter Sørensen.

God dialog

Topchefen er fortrøstningsfuld og har en tro på, at de gennemgribende ændringer kan løses på en mindelig måde for de berørte medarbejdere. Han erkender, at det kan medføre, at visse medarbejdere i Kangerlussuaq ikke ønsker at flytte, men så kan de fortsat bo i de boliger, som Air Greenland ejer.

- Dialogen har været god, og den er jeg overbevist om, at den vil fortsætte, tilføjer direktøren.