Air Greenland: Ser frem til en splinterny Airbus i 2022

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 29. december 2021 - 07:59

Grønlands største flyselskab er ved at gøre sig klar til konkurrence, når de nye atlantlufthavne bliver færdige i 2024.

Selvom 2021 startede med en hård nedlukning, hvor flyselskabets aktiviteter var på sit hidtil laveste niveau, så har flyselskabet sikret et lån, som er alt afgørende for flyselskabet, fortæller direktøren:

- Vi fik sikret vores finansiering her i foråret. Vi har lånt næsten 1,2 milliarder kroner i det amerikanske erhvervsobligationsmarked. Det betyder, at vi har sikret os finansiering til vores nye Airbus-fly, nye helikoptere og de investeringer vi skal lave i turisme fremover, siger administrerende direktør i Air Greenland, Jacob Nitter Sørensen.

Han understreger, at lånet, sammen med et historisk godt andet halvår, er den vigtigste begivenhed for flyselskabet i 2021 og fortæller, at Air Greenland ikke ville kunne lave de nødvendige investeringer blandt andet i forhold til udvidelse af turisttilbud og fornyelse af udstyr uden pengene.

- Vi har fået en aftale på plads med nogle rigtig gode vilkår. Vi har fået det nødvendige beløb, men så har vi også fået dem på nogle vilkår, som er rigtig attraktive og gode, siger Jacob Nitter Sørensen til Sermitsiaq.AG.

Den nye Airbus fly vil få navnet Tuukkaq og er ved at blive bygget i Frankrig, og selskabet forventer den første flyvning i slutningen af 2022.

Nye muligheder og uddannelser

Flyselskabet har købt i alt seks H155 helikoptere, som er større og hurtigere end bell212 helikopterne. I forbindelse med lånet, så har flyselskabet investeret i en H155 simulator, der vil gøre det muligt at træne helikopterpiloter her i landet.

- Det betyder, at vi kan begynde at lave vores helikopter træning her i Nuuk. I stedet for at vi skal sende folk til Frankrig eller til Dallas i Texas. Vi vil kunne derfor spare nogle penge, lave bedre træning og i højere grad begynde at uddanne lokale helikopterpiloter, siger administrerende direktør.

Helikopterne er ved at blive indfaset rundt omkring i landet, og selskabet forventer, at de resterende nye helikoptere kommer i drift i løbet af det nye år.

Hårde nedlukninger rammer hårdt

Coronarestriktioner har dog også fyldt meget for Air Greenland. 2021 startede med en hård nedlukning, hvor selskabets regnskab for første halvår viste et underskud.

- Den første halvdel var rigtig svær og tungt, hvor vi også kom med et regnskab med underskud. Corona har fyldt rigtig meget, først med meget lavt aktivitetsniveau og så den sidste halvdel af året med meget høj aktivitet, hvor vi har haft rekordmange passagerer, siger Jacob Nitter Sørensen.

Ifølge Grønlands statistik, så faldt antallet af passagerer med over 3.000 i januar i forhold til 2020. Rejselysten kom tilbage i august, hvor antallet af rejsende eksploderede, og de ansatte i Air Greenland kunne næsten ikke følge med.

- Det har været lidt hårdt at være medarbejder i Air Greenland det sidste to år på grund af corona.

- Vi har skruet kraftigt ned på antal ansatte, så der er mange, der har haft rigtig travlt. Der er også nogle funktioner, hvor nogen skulle lave to personers arbejde, siger direktøren og fortsætter:

- Vi følger selvfølgelig coronaen tæt, men vi håber, at der ikke kommer flere hårde nedlukninger, fordi det gør virkeligt ondt. Jeg håber, at vi vil lære at leve med coronaen. Men hvis vi ser lidt længere frem, har vi en helt klar forventning om, at Grønland bliver mere og mere interessant, siger Jacob Nitter Sørensen.

Han fortæller videre, at der aldrig har været så mange bookinger i 2022, hvilket er rigtig positiv for selvskabet. Han har en positiv forventning til fremtiden i forhold til Grønland, som turistdestination.

Mere dialog med de ansatte i 2022

Direktøren fortæller, at ledelsen ikke har været så gode til at anerkende de ansattes indsats, da de har haft travlt med at drive forretningen.

- I den kommende år skal vi sørge for, at det bliver godt igen. Vi har nok ikke været gode nok til at anerkende den indsats, som er blevet leveret derude. Det handler rigtig meget om dialog, og at vi kommer lidt tættere på vores medarbejdere igen og involverer dem i at tegne fremtiden for Air Greenland, fortæller Jacob Nitter Sørensen.

Han vil sikre, at motivationen hos de ansatte kommer tilbage igen, men han kan ikke love, at der bliver lige så mange ansatte som før coronatiden.

- Air Greenland ser helt anderledes ud nu, end det gjorde for to år siden, så man kan ikke sige, at vi kommer til at gå tilbage til tiden før corona. Vi kommer for eksempel ikke til at flyve nat flyvninger med Norsaq.

- Når vi flyver natflyvninger, kræver det rigtig mange medarbejdere. Det er en af det ting, vi har skåret væk, som konsekvens af corona. Der kommer flere medarbejdere i 2022, men vi kommer ikke til at kopiere måden, vi gjorde det på før corona, understreger den administrerende direktør, Jacob Nitter Sørensen.