Air Greenlands likviditet reddet for i år

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 21. april 2020 - 11:27

Specielt tre faktorer har været med til at sikre, at det selvstyreejende flyselskab Air Greenland vil komme igennem coronakrisen i år med skindet på næsen, når det gælder likviditeten:

Indtjeningen under det nuværende nødberedskab for Selvstyret

Medarbejdernes vilje til at sikre en bedre likviditet ved at udskyde en del af deres løn- og pension

Aftaler med selskabets banker

- Og så har vi naturligvis indført et ansættelsesstop og indkøber kun det mest nødvendige, oplyser Jacob Nitter Sørensen til Sermitsiaq.AG. Han henviser til, at der helt naturligt for en virksomhed af denne størrelse er medarbejdere, der enten pensioneres eller finder andre græsgange, og deres job bliver ikke erstattet under coronakrisen.

Historisk krise

Topchefen er især imponeret over, hvordan medarbejderne har tacklet krisen – den værste i flyselskabets historie. Der er nemlig ingen tvivl om, at det samlede resultat langt fra vil nå budgettet.

- Medarbejderne sætter en ære i, at vi skal kunne klare os selv uden økonomisk hjælp fra ejerne. Det er fantastisk at opleve, hvilken ånd der driver virksomheden i denne tid, fastslår Jacob Nitter Sørensen.

Det er umuligt at forudsige, hvornår flyveforbuddet ophæves og hvor mange udenlandske turister, der vil komme til Grønland i år.

- Af den grund har vi ikke haft fokus på at lave forskellige økonomiske konsekvens-scenarier. Vi er i gang med at geare virksomheden til at kunne klare sig under de værst tænkelige omstændigheder. Det er helt centralt, fortæller Jacob Nitter Sørensen og tilføjer:

Bedst mulig indtjening

- Desuden har vi fokus på at være parat til at levere flyvninger, der er tilpasset de forskellige scenarier, vi må imødese i den kommende tid. Det handler om, når restriktionerne ophæves, at kunne optimere vore flyvninger bedst muligt, så vi sikrer lønsum drift og bedst mulig indtjening, forklarer topchefen.

Det er således alfa og omega for Air Greenland, at sædekapaciteten er optimeret det antal kunder, der indløser en flybillet. Sagt med andre ord: det handler om at undgå at flyve med halvtomme fly, når flyveforbuddet en gang ophæves og samtidig være klar til at skalere op, når efterspørgselen stiger.

- Tiden, der kommer, handler utrolig meget om at sikre, at vi tjener penge, så vi kan indhente noget af det tabte, understreger den administrerende direktør, der i marts og april har mistet en omsætning, der løber op i et trecifret millionbeløb.

Air Greenland fastholder dialogen med Airbus Industries om levering af et nyt fly, der skal erstatte den gamle Norsaq. Det forhold bliver der ikke ændret ved.

- Uanset hvad har Norsaq jo alderen til at blive udskiftet, forklarer Jacob Nitter Sørensen.

Flere indtjeningsben

Air Greenland er ikke lukket helt ned trods flyveforbud. Det sikrer helt særlige aftaler, der intet har med den almindelige indenrigs- og udenrigsflyvning.

Virksomheden har i dag følgende indtjeningsben at stå på: