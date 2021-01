Air Greenland: Ny online-platform på vej

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 03. januar 2021 - 15:59

En ny online-platform er i støbeskeen hos Air Greenland, afslører administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen over for Sermitsiaq.AG.

- Vi arbejder intenst på at lancere en ny online-platform, hvor det bliver langt nemmere for kunderne at pakke sin egen rejse på nettet. Det betyder, at man eksempelvis vil kunne bestille både fly og hotel via Air Greenlands hjemmeside. Senere vil flere tilvalg blive tilføjet. Dette tiltag handler om at imødekomme kundernes ønske om øget selvbetjening og at give kunderne bedre og mere gennemsigtige valgmuligheder, fastslår flyselskabets topchef, der ser frem til, at kunderne kan planlægge sin rejse og kombinere tingene i én rejseplan.

Check-in skal forbedres

Jacob Nitter Sørensen oplyser desuden, at man har fokus på at skabe en langt mere effektiv check-in i både Grønland og København.

- I det hele taget arbejder vi med en masse tiltag for at gøre den samlede kundeoplevelse bedre og mere strømlinet. Et nyt kommunikationssystem skulle også gerne medføre, at vi kommer tættere på kunderne i tilfælde af irregularitet og andre situationer, hvor det er nødvendigt at informere direkte, fortæller den administrerende direktør.

Læs også: Nitter: Et år på godt og ondt

En anden og vigtig opgave i 2021, som ikke er kundevendt, men har betydning for selskabets fremtid, handler om at få den helt rigtige finansiering på plads, når det gælder selskabets store investeringsprogram i nye fly.

- Det er vigtigt, at vi får skaffet den nødvendige finansiering på de rigtige vilkår. Det kommer til at fylde meget for især vores økonomidirektør, men også får mig, oplyser direktøren om det kommende års opgaver.

Kundevendte tiltag

- Dernæst kommer det til at handle om medarbejderne, som i sidste ende er dem, der møder kunderne. Tilfredse medarbejdere giver tilfredse kunder, og jeg har ikke været rundt og besøgt medarbejderne i et helt år, så det skal helt klart prioriteres. Endelig kommer det til at handle om at prioritere kundevendte tiltag, når der er styr på flådeimplementeringen, siger Jacob Nitter Sørensen, der påpeger, at det ikke er nok at have nye fine fly.

- Vi skal jo sørge for at fylde sæderne med glade og tilfredse rejsende, så det kommer en stor del af næste år helt sikkert til at gå med i samarbejde med vores nye kommercielle direktør, siger Air Greenlands topchef.