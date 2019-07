Air Greenland: Island skuffer trods sats

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 04. juli 2019 - 08:04

På Air Greenlands generalforsamling oplyste Air Greenlands administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen, at flyselskabet i 2018 havde skruet op for flyvningerne til Island for at teste det islandske marked.

- Vi skabte kun en mindre vækst. Vi tog markedsandele, men vi kunne ikke formå at få de indkomne gæster til Grønland at vælge rejsen via Island. Næsten alle vore gæster foretrækker at flyve til Grønland via København, afslørede den administrerende direktør.

Spekulationer holdt ikke stik

Flere års spekulationer om, at man som grønlandsk flyselskab burde kunne lukrere på de mange turister, der besøger Atlantøen, holdt dermed ikke stik. At Island er et såkaldt hub mellem Europa og USA med mange flyvninger kunne op til tre ugentlige flyvninger i højsæsonen ikke ændre.



Kommerciel direktør i Air Greenland Maliina Abelsen oplyser, at man i 2019 har valgt at reducere antallet af ugentlige flyvninger fra Keflavik til Ilulissat fra fire til tre.



Derimod fastholder flyselskabet tre ugentlige flyvninger i højsæsonen, to i mellemsæsoner og 1 i lavsæsonen, når det gælder Nuuk-Keflavik.



- Vi sidder tungt på Keflavik-Ilulissat-ruten, og vi deler markedet mellem Nuuk og Keflavik med vore konkurrenter, oplyser Maliina Abelsen.

Lille marked men strategisk vigtigt

- Island er – set i forhold til hele vores forretning – et meget lille marked. Men strategisk er det anderledes. Vi fastholder et højt fokus på Island på trods af vore erfaringer fra sidste år, ligesom vi arbejder med initiativer som skal bidrage til styrke ruten, oplyser Maliina Abelsen.



Med to millioner turister om året har Island på rekordtid oplevet et voldsomt turistboom. Men nu er masseturismen måske ved at give bagslag for islændingene. For mange turister skræmmer de meget interessante adventure-turister væk. Adventure-turisten er kendetegnet ved at ville det unikke og helt særlige, og her spiller prisen i mindre grad ind. Bare eksklusiviteten er høj nok.

Har ikke opgivet

Den tendens i markedet får den kommercielle direktør til at tro på, at Island i fremtiden vil kunne levere flere turister til Grønland.



- Vi har ikke opgivet at skabe en langt større indtjening, når det gælder Island, fastslår Maliina Abelsen.