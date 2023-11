Air Greenland: Glad for den store publikumtilslutning

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 23. november 2023 - 11:50

Der er relativt stor tilslutning til Grønlands VM-deltagelse fra Grønlands side. Det mener Air Greenland, der vurderer at knap halvdelen af en atlantflyver vil være besat af grønlandske publikum, når flyet drager mod Stavanger i Norge, mandag den 27. november.

Air Greenland, der også støtter kvindernes landshold, når de skal til Norge for at være med i VM i håndbold, har arrangeret en tur/retur rejse fra Kangerlussuaq til Stavanger i slutningen af november for at sikre, at der er en direkte rute til Norge for publikum.

- Air Greenland er rigtig glade for kundernes interesse for vores ekstraordinære rute til Stavanger, som fører dem direkte til VM-kampene i håndbold. Det glæder os, som en af storsponsorerne for kvindelandsholdet at se opbakningen til VM i antallet af rejsende, skriver Air Greenlands kommunikationsafdeling.

Tre kampe for Grønland i Stavanger

Grønland skal som bekendt stille op mod forsvarende mestre Norge onsdag den 29. november. Den 1. december og 3. december er det derimod henholdsvis Sydkorea og Østrig, som skal være på banen i DNB Arena i Stavanger med de grønlandske kvinder.

Grønlandsflyveren har derefter arrangeret en tilbagerejse mandag den 4. december for det grønlandske publikum.

- Størstedelen af passagerne er fra Nuuk. Men også passagerer fra Sisimiut og Ilulissat har bestilt turen til Stavanger, oplyser Air Greenland.

Der er også en forventning om, at flere grønlændere rejser fra Danmark til Norge for at følge med kampene.