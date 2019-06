Air Greenland: Aktiekøb bliver en rigtig god forretning for Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 19. juni 2019 - 12:43

- Jeg vil gerne stille spørgsmål ved, om der var tale om et aktiekøb. Man skulle måske vende det om, og se det som et aktiesalg. SAS har i mange år gerne villet sælge sin aktiepost og samme ønske havde den danske stat, da jeg satte mig i formandsstolen i Air Greenland for præcist et år siden, oplyser Kjeld Zacho Jørgensen.

Det var først i september 2018, at statens ønske om at sælge sin aktiepost blev offentliggjort, hvilket skete da statsminister Lars Løkke Rasmussen var i Nuuk for at afsløre planerne om investeringerne i de nye lufthavne.

Egenkapital barberet ned

Kjeld Zacho Jørgensen forklarer, at prisen på 461 millioner kroner for de to aktieposter har barberet Air Greenlands egenkapital fra 717,9 millioner kroner og ned på i dag 403,4 millioner kroner.

Derudover har flyselskabet optaget et lån på 260 millioner kroner, der skal være tilbagebetalt om fire år.

- Det kan lyde som et voldsomt dræn. Men jeg kan oplyse, at business-planen viser, at flyselskabets egenkapital igen vil være tilbage på 700 millioner kroner i 2023/2024, afslører bestyrelsesformanden med stor sikkerhed i stemmen.

“Fantastisk”

- Og det er da fantastisk, at vi om fire år har et selskab med samme værdi og så eje det 100 procent og ikke kun 37,5 procent, som var ejerandelen, før vi købte de andre ud, pointerer bestyrelsesformanden.

Det skal bemærkes, at Selvstyret har lovet ikke at kræve udbytter de næste fire år, hvilket tidligere har været halvdelen af det resultat efter skat, som årsregnskaberne er endt i. I 2018 landede selskabet et resultat på 52 millioner kroner og kan beholde alle pengene.

Vil billetpriserne blive hævet, så I når målet om at retablere egenkapitalen?

- Nej. Det er ikke en del af forretningsplanen. Tværtimod regner vi med at kunne sænke billetpriserne. Vi har stort fokus på at sikre den mest optimale udnyttelse af vor kapacitet, forsikrer bestyrelsesformanden med stor beslutsomhed i stemmen.

Forretningen skal optimeres

Han erkender, at processen med at optimere flyforretningen er meget vigtig, og har ledelsens fulde fokus.

- Jo kortere tid en flyvemaskine står på jorden, jo flere penge kan vi tjene. Desuden skal vi have hævet sædekapaciteten, som er en parameter for, hvor mange tomme sæder, vi flyver med. Der er mange områder, hvor vi kan optimere forretningen, forklarer bestyrelsesformanden, og peger på de ni forretningsben, som i dag sikrer selskabet en indtjening.