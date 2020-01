Air Greenland: Aflyst, aflyst, aflyst…

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 23. januar 2020 - 12:13

For anden gang på en uge udfordres flytrafikken i en sådan grad, at flere hundrede passagerer berøres.

På grund af meget kraftig blæst, kombineret med sne og snefygning har Air Greenland valgt at aflyse alle afgange fra Nuuk. Kun tre fly nåede i morges at komme afsted, før vejret blev så dårligt, at det var umuligt for piloterne at lette.

Atlantflyet fra København er landet i Kangerlussuaq, men foreløbig er returrejsen til København blevet udskudt fra 12.45 til klokken 15.00.

Institutioner lukker

Hovedstadskommunen har på grund af den tiltagende blæst valgt at lukke samtlige institutioner klokken 14.00 og opfordrer forældre til at hente deres børn hurtigst muligt.

