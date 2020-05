Air Greenland varsler fyrings-runde

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 05. maj 2020 - 14:58

Forskellige medarbejdergrupper er her tirsdag eftermiddag blevet orienteret om en spareplan for flyselskabet, der betyder, at mellem 75 og 100 medarbejdere skal afskediges.

- Det er en smertefuld beslutning, men alligevel nødvendig, for at vi fortsat kan binde Grønland sammen på en sikker og effektiv måde uden at skulle bede om hjælp fra landskassen og uden at skulle skrue priserne unødigt op. Vi går en længere fremtid i møde med en forventelig lav efterspørgsel og derfor er vi nødt til at sikre indtjeningsevnen i dette nye marked. Dernæst skal vi være trimmet til at imødegå konkurrence fra andre selskaber når vi kommer på den anden side af denne situation, siger Jacob Nitter Sørensen, der er administrerende direktør hos Air Greenland i en pressemeddelelse, som selskabet har udsendt tirsdag eftermiddag.

Der skal spares 225 millioner kroner

Air Greenland skal spare op til 225 mio. kr. og de skal blandt andet spares ved reduktion af faste og variable omkostninger, nedsat produktion og lønninger.

- Medarbejderne har leveret en kæmpe og helhjertet indsats og sammen har vi stået stærkt. Men dette er den største udfordring i selskabets historie og de ydre påvirkninger er nu så markante at vi desværre ikke kan undgå afskedigelser, siger Jacob Nitter Sørensen.

De ansatte har et opsigelsesvarsel, der svinger mellem tre til otte måneder, hvilket er årsagen til, at selskabet kommer med sit udspil nu, så forretningen er trimmet til næste år.

Medarbejderreduktion på 20 procent

- Vi må beskytte og opretholde vores operation i den kommende tid, og så skal vi være klar til at skalere op når efterspørgslen stiger igen. Det er sørgeligt at skulle opsige dygtige og engagerede medarbejdere der i mange år har knoklet for virksomheden og kunderne, og jeg håber inderligt, at vi med denne tilpasning kan sikre at markedet hurtigere normaliseres, så vi igen kan byde velkommen tilbage til de opsagte medarbejdere, siger direktøren.

De 75-100 stillinger, der nu nedlægges, svarer til knap 20 procent af det samlede antal af ansatte hos Air Greenland.

Forhandlinger

Processen gennemføres i tæt samarbejde med de ansattes faglige organisationer og blandt de stillinger som skal nedlægges, indgår ubesatte stillinger. Dertil arbejdes der også på at indgå aftaler om frivillig orlov og øvrige forhold, som kan reducere omkostninger, oplyser selskabet.

Det skandinaviske flyselskab SAS varslede forleden afskedigelser, hvor halvdelen af de ansatte skulle afskediges. Icelandair meddelte den 28. april, at man ville reducere medarbejderstaben med 2000 personer.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvilke medarbejdergrupper der bliver hårdest ramt.