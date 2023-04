Air Greenland understreger: Ingen fare på færde ved landing i Upernavik

Merete Lindstrøm Tirsdag, 04. april 2023 - 11:37

Air Greenland har undersøgt de nærmere omstændigheder ved en helikopterlanding i Upernavik fredag, som vagtchefen hos Grønlands Politi omtalte som en sikkerhedslanding. Og der var ikke tale om hverken en såkaldt sikkerhedslanding eller en nødlanding, lyder det fra Air Greenland.

- Det er vigtigt for Air Greenland, at understrege, at der ikke er tale om en hændelse af en sådan karakter, at de ombordværende har været i fare, og gældende procedurer er blevet fulgt til punkt og prikke.

Flyvningen fortsatte som planlagt

Air Greenland oplyser, at der var tale om, at en advarselslampe lyste under en flyvning fra Kullorsuaq mod Upernavik med helikopteren OY-HJB.

- Når dette sker er det normal procedure, at kontroltårnet spørger, om der ønskes et beredskab ved landingen, hvilket vi i dette tilfælde takker ja til.

Ikke alvorlig landing

Når en advarselslampe lyser, er der typisk tre niveauer for, hvordan fejl under flyvning skal håndteres, oplyser Air Greenland.

Helikopteren skal landes med det samme (nødlanding),

Helikopteren skal lande ved nærmeste egnede sted (sikkerhedslanding) og

Helikopteren flyves til nærmeste station, hvor der kan udføres teknisk vedligehold.

- Den fejl som opstod i fredags, var af den sidste type, hvilket vil sige at helikopteren i henhold til checklisten kunne flyve videre til destinationen, i dette tilfælde Upernavik.

Efterfølgende er helikopteren blevet inspiceret og årsagen til den tekniske fejl fundet.

- Vi har meddelt fejlen til fabrikanten og afventer svar på det videre forløb.

Problemet er reservedele

Air Greenland erkender at de har udfordringer i betjeningen af Upernavik regionen for tiden, men understreger at det ikke er den pågældende helikopter den er gal med.

- Maskinen har ikke flere udfordringer end en helikopter normalt har, men den største udfordring er at fremskaffe reservedele. Lige nu står vi og mangler en gearboks som fabrikanten ikke kan levere.

Air Greenland oplyser at de gør alt, hvad de kan for at afhjælpe de tekniske udfordringer.

- Vores teknikere gør et fantastisk stykke arbejde, men når vi har svært ved at skaffe reservedele, så presser det organisationen yderligere. Vi melder ud, når der er nyt om flyvningen i Upernavik og beklager de gener aflysningerne har for vores kunder