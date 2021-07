Air Greenland udfordret: Forsinkede sommerferier og fragt

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 08. juli 2021 - 15:05

Gentagne forsinkelser spolerer sommerferie i Qaanaaq. Der er lige nu i alt 26 passagerer, der ikke kan komme til Qaanaaq, hvoraf nogle har ventet på at komme afsted siden den 22. juni.

- Vores sommerferie er ødelagt. Vi bor alle sammen tre forskellige steder, selvom vi kommer fra Qaanaaq. Vores døtre studerer både i Nuuk og i Danmark. Vi har mistet en hel måned til at være sammen. Det er hvert år, vi oplever forsinkelser optil en måned. Det har ellers været godt vejr i Ilulissat og Qaanaaq, men mellemlandingsstedet Upernavik har haft tåge, hvor vi desværre også bliver ramt af det. Jeg håber, at politikerne vil kigge på infrastrukturen i Nordgrønland, siger Panigpak Daorana til Sermitsiaq.AG.

Hele familien Daorana. Billedet er fra 2020. Foto: Privat

Familien har i alt mistet tre ugers ferie i Qaanaaq. Der er kun tre dage tilbage til en af døtrene rejser tilbage for, at studere og arbejde. Air Greenland svarer, at de arbejder hårdt på, at få en flyver til Qaanaaq.

- Det er korrekt, at vi har 26 passagerer som vi arbejder hårdt på at få frem til Qaanaaq. Enkelte af dem har været strandet siden 22. juni, hvor der var udrejseforbud fra Nuuk. Vi har siden, der blev åbnet for udrejse, haft væsentligt flere afgange til Qaanaaq end normalt, men primært på grund af meget ustabilt vejr, har det ikke været muligt at gennemføre flyvningerne. Vi planlægger nu at få de sidste passagerer frem med en ekstraordinær flyvning i overmorgen lørdag, siger kommunikationschef hos Air Greenland, Katja Vahl til Sermitsiaq.AG.

Post og fragt også forsinket

Det er ikke kun passagerer, der bliver ramt. Tele-Posts fragter er også forsinket i flere steder i landet. Tele-Post og Air Greenland arbejder på at finde en løsning for at fragter kan komme frem snarest.

- Det er en vanskelig situation, fordi vi nu i flere dage har oplevet rigtigt udfordrende vejr på hele kysten, som har betydet aflyste og ændrede flyafgange. Derfor arbejder Air Greenland og Tele-Post sammen for at finde løsninger, så post og fragt kan komme frem til kunderne i hele landet, siger Kommerciel Direktør Henrik Søe og Administrerende Direktør i Tele-Post Kristian Reinert Davidsen

Air Greenland oplyser, at de planlægger ekstra fragt- og postflyvninger i løbet af denne kommende weekend, hvis vejret tillader det.