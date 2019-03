Air Greenland står foran store investeringer

Redaktionen Torsdag, 14. marts 2019 - 17:58

Air Greenland afsluttede tirsdag årsregnskabet for 2018, hvilket gav et tilfredsstillende resultat i omegnen af 80 millioner kroner. Det flotte resultat blev opnået, selv om vejret i den grad har udfordret selskabet samtidig med, at der var flere teknikproblemer med Airbus-flyet i starten af 2018.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Flyselskabet står over for store investeringer, hvorfor det er bydende nødvendigt at have nogle penge på kistebunden.

Administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen oplyser til avisen Sermitsiaq, at investeringsplanen vil afhænge af kommende krav i de nye og forskelligartede kontrakter, som skal fornyes.

- Der er jo tale om tunge investeringer med en lang afskrivningshorisont. Set i det lys er det nødvendigt for os at have garanteret en indtjening. Når nogle af flyene er hægtet op på en kontrakt er vi naturligvis i stand til at minimere risikoen for vore

investeringer i nyt materiel, oplyser Jacob Nitter Sørensen til avisen Sermitsiaq.

Airbus-flyet, Sikorsky 61-helikopterne og Bell 212-helikopterne står foran en udskiftning de næste få år.

Du kan læse mere om Air Greenlands kommende investeringer og blandt andet læse om det ene ambulancefly, der skal udskiftes i avisen Sermitsiaq. Du kan få avisen gennem linket nedenfor: