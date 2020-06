Air Greenland sløjfer flyvninger til Narsarsuaq

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 09. juni 2020 - 11:41

På grund af rejserestriktionerne og en markant lavere efterspørgsel, har Air Greenland valgt at annullere flyvninger fra København til Narsarsuaq.

- Air Greenland og flyselskabet Jettime har derfor indgået en gensidig aftale om at annullere flyvningerne på denne rute i 2020, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

De passagerer, der havde booket billet til ruten, vil blive fløjet over Kangerlussuaq uden ekstra beregning, og de vil automatisk få besked om ny rejseplan.

Passer den nye rejseplan ikke kunden, kan man henvende sig til kundeservice og bede om en alternativ plan.

Air Greenland beder dog kunderne om at have tålmodighed med selskabets kundeservice, der arbejder på at gøre de nye muligheder tilgængelige.

Krav om maske

Fra den 15. juni er det desuden et krav, at rejsende mellem Kangerlussuaq og København bærer egen maske, der dækker næse og mund.

Det har de danske myndigheder bestemt:

- Maskepåbuddet gælder ikke for rejsende på Air Greenlands indenrigsruter, men vi anbefaler alle vores passagerer at anskaffe sig en maske inden afrejse, skriver Air Greenland.

Børn under 6 år er undtaget fra kravet.

Ved et pressemøde fredag i sidste uge fortalte Paneeraq Noahsen fra Landslægeembedet, at man arbejder på forslag til, hvordan man kan sikre bedre adskillelse af passagerer i Kangerlussuaq. Hun nævnte også, at kravet om mundbind eller maske umiddelbart ikke kommer til at gælde her i landet:

- Det vigtigste er, at man holder afstand og nyse og hoste i albue. Vi anser det ikke for at være formålstjenstligt, sagde Paneeraq Noahsen.