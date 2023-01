Air Greenland har skruet på gebyr og priser

Merete Lindstrøm Tirsdag, 03. januar 2023 - 17:01

I september sidste år indførte Air Greenland gebyr for sædevalg på billetterne ”Takuss” og ”Fly’n sleep” over Atlanten. Dog kun hvis man ønsker at vælge sæde før check-in processen begynder 24 timer før afgang.

I samme ombæring blev ”Fly’n sleep” billetterne sat ned til 1.595 kroner fra prisen på 1.995, som de har kostet oneway mellem København og de tre største byer her i landet siden konceptet blev indført i september 2021.

Sidste år blev der også indført betaling for stærk spiritus på atlantflyvningerne på økonomiklasse, mens vin og øl fortsat er gratis.

Air Greenland oplyser, at det er sket samtidigt med, at de har indført et udvidet sortiment af for eksempel alkoholfri øl (som også er gratis) og ½ liters vand.

Menu udskiftet

I forhold til maden ombord på atlantflyet som nu hedder Tuukkaaq, så er Air Greenland i dialog med leverandøren omkring et nyt koncept.

- Vi har haft lidt udfordringer med at komme tilbage til de roterende menuer, da vores catering leverandør i København ikke har fået opskaleret deres faciliteter endnu efter Corona.

Det har ligesom i andre brancher været svært at få faglært og ufaglært personale på plads i det tempo de rejserne kom tilbage.

- Vi er dog ved at være der, og faktisk skiftede vi menuerne på både premium class og economy class 1. december 2022, da Tuukkaq gik i drift, oplyser kommunikationschef for Air Greenland Katja Vahl til Sermitsiaq.AG.

Flere menuer på vej

De ellers efterhånden kendte frikadeller med kartoffelsalat og kylling med pastasalat er nu byttet ud med kylling og spidskål den ene vej og varmrøget laks med kartoffelsalat den anden vej.

- Vi håber at kunne få rotationerne med flere menuer tilbage indenfor det første halve år af 2023 igen.

Sidste år introducerede Air Greenland også en ny leverandør på alle indenrigsruterne, hvor der roteres med forskellige sandwiches og pastasalater på de forskellige ruter, der varer over 2 timer på indenrigs og på ruten til Island.