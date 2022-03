Air Greenland vil refundere billetter

Thomas Munk Veirum Mandag, 21. marts 2022 - 12:30

Hvis konflikten mellem Air Greenland og fagforeningen Dansk Metal bliver en realitet, vil Air Greenland refundere alle berørte billetter.

Meldingen kommer i forbindelse med, at Dansk Metal har varslet strejke mod to flymekanikere på atlantflyet Norsaq fra 9. april. Air Greenland har svaret igen ved at varsle lockout af omkring 68 flymekanikere over hele landet.

Det vil lamme flytrafikken i hele landet lige før påske.

Air Greenland skriver i en pressemeddelelse, at mange bekymrede passagerer har henvendt sig, og at selskabet har truffet følgende beslutninger om, hvordan kunderne er stillet, hvis konflikten bryder ud:

I tilfælde af strejke og lockout, bliver alle berørte flybilletter, uanset billettype, refunderet.

Hvis kunder har en rejse i perioden 9. april til 23. april 2022, er det allerede nu muligt at få refunderet sin billet uanset om der bliver strejke eller ej. Hvis kunden vælger at gøre brug af dette tilbud og alligevel vil rejse såfremt der ikke strejkes, så, skal man være opmærksom på, at man er nødsaget til at købe en ny billet der kan være anderledes end det man i sin tid har købt til.

Luftfartsselskabet gør opmærksom på, at Air Greenland og Dansk Metal er indkaldt til et møde i Forligsinstitutionen den 1. april 2022. Dermed er der en chance for, at de to parter finder en løsning inden 9. april.

Rejser fra Danmark til Grønland underlagt særlige regler

Sermitsiaq.AG har spurgt Flypenge.dk om, hvordan firmaet vurdere passagerernes rettigheder.

Svaret er kompliceret, da det kun er Air Greenlands rejser fra Danmark til Grønland, som er dækket af nogle særlige EU-regler. Det forklarer direktør Dekan Salar, hvordan situationen ser ud, hvis man har valgt ikke at få refunderet sin billet og bliver fanget i en eventuel strejke:

- Rejser fra Danmark til Grønland er dækket af EU's regler, men ikke den anden vej. Det er almindelig aftaleret, der gælder. Det stiller dog ikke nødvendigvis passagererne ringere, men kan gøre det lidt mere bøvlet at stille sit krav.



- Normalt vil en lovligt varslet strejke, eller en selvvalgt lockout udløse de fulde passagerrettigheder for rejsende fra Danmark til Grønland. Dvs. at rejsende som forsinkes, har krav på både kompensation, refusion af merudgifter, samt at rejser som aflyses mere end 14 dage før afrejse, skal refunderes. Det er en lidt særlig situation når vi taler om strejke p.t. i Air Greenland, fordi det ikke drejer sig om en af de traditionelle faggrupper blandt selskabets eget personale. Dog er det tydeligt, at selskabet har afgørende indflydelse på udfaldet, hvorfor vi med sindsro vil gå i retten med kompensationskrav for passagererne, lyder det fra direktøren.

- Minder om monopol

Spørgsmål: Hvad kan forskellen være på Air Greenland og andre flyselskaber være?

- Air Greenland er ikke udsat for samme konkurrence, som mange flyselskaber er. Det minder lidt om en monopolsituation, og de er måske derfor ikke lige så bange for passagerernes reaktion. Det kan dog blive en dyr regning, såfremt mange passagerer ender med at have krav på kompensation. Det løber hurtigt op, når det drejer sig om flere hundrede euro per billet, samt evt. refusion af passagerernes nødvendige udgifter, siger Dekan Salar.