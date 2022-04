Air Greenland presset på grund af is

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 19. april 2022 - 15:00

Politiker Kristian Jeremiassen har forlangt svar på, hvorfor pakkepost har været længere tid undervejs til Qasigiannguit.

Nyudnævnt naalakkersuisoq for infrastruktur, Erik Jensen (S), oplyser, at Air Greenland har haft mere fragt til området som følge af islægning. Isen har påvirket Royal Arctic Line, der har haft problemer med at sejle op til området på grund af vestis.

- Air Greenland har oplyst, at baggrunden for puklen af postfragten skyldes islægningen i området. Den har forårsaget, at der er kommet ekstraordinære mængder gods, og Air Greenland har måtte prioritere de friske fødevarer, skriver Erik Jensen i svaret til Jeremiassen.

Desuden fremgår det, at Air Greenland skal prioritere passagerer fremfor fragt, samt at fragtmængderne den seneste tid har oversteget det, som Air Greenland er forpligtet til at fragte i henhold til servicekontrakten på området.

SAR-helikopter brugt til at afhjælpe situationen

- Air Greenland oplyser, at de gør hvad de kan for at få fragten ud til disse steder. Air Greenland har også efter aftale med Arktisk Kommando benyttet SAR-helikopteren til at afhjælpe situationen, skriver Erik Jensen.

Air Greenland har opgjort den gennemsnitlige leveringstid i perioden fra januar til marts 2022 til Qasigiannguit fra alle destinationer inklusive CPH til:

11 dage for pakkepost

6 dage for brevpost

8 dage for fragt

5 dage for prioritets fragt.

Der kan være yderligere forsinkelse ved udlevering hos Tusass, som ikke er medtaget i opgørelsen.

- Da Air Greenland allerede arbejder på at afhjælpe den vanskelige situation, som islægningen forårsager, vil Naalakkersuisut på nuværende tidspunkt ikke gøre yderligere, lyder det i svaret fra Erik Jensen.

Prisforskelle undersøges

Kristian Jeremiassen spørger også ind til billetpriserne på at flyve til Qasigiannguit, som politikeren mener er dyre og højere end billetter i Sydgrønland. Erik Jensen fortæller, at der er sat en undersøgelse i gang:

- Jeg har bedt mit departement om at tage de indledende skridt til at igangsætte en nærmere undersøgelse af de opfattede prisdifferencer mellem visse servicekontraktdistrikter, som eksempelvis Diskobugen og Sydgrønland, skriver Erik Jensen.

Slutteligt vil Jeremiassen også vide, om Naalakkersuisut har planer om at lade kystskibet Sarfak Ittuk anløbe Qasigiannguit. Men det ligger ikke lige for:

- Den nuværende sejlplan for Sarfaq Ittuk er presset til det yderste. Hvis man tilføjer nye destinationer, fx Qasigiannguit, skal det påregnes, at der tilsvarende skal sløjfes eksisterende destinationer, eller at skibet skal undlade at anløbe enkelte havne ugentligt, skriver Erik Jensen.