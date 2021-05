Air Greenland-overskud i hårdt coronaår

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 19. maj 2021 - 06:54

Om nogen har Air Greenland været påvirket af coronapandemien med nedlukninger for kommercielle flyvninger i løbet af 2020, men alligevel fik flyselskabet tilpasset organisationen og trimmet omkostningerne, så årsresultatet blev positivt.

Omsætningen faldt med næsten 20 procent, og her var det især manglen på udenlandske turister, der var årsagen, blev det oplyst på selskabets generalforsamling, der blev gennemført tirsdag.

De såkaldte myndighedsflyvninger, som selskabet indgik med Selvstyret, var imidlertid med til at sikre, at selskabet fik positive tal på bundlinjen og staycation var også med til at sikre flyselskabet passagerer i ferietiden.

Administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen oplyste, at man i 2020 måtte reducere medarbejderstaben med 20 procent og det kaotiske år resulterede i dage, hvor selskabets kundeserviceafdeling fik 1000 henvendelser, som skulle håndteres. Han sendte i den anledning en speciel tak til medarbejderne for deres omstillingsparathed og store indsats i løbet af året.

Store investeringer

Set i lyset af de helt særlige udfordringer var Jacob Nitter Sørensen tilfreds med årsresultatet, og han var især glad for, at selskabet havde indgået en SAR-kontrakt til en værdi på 1 milliard kroner.

De nye SAR- og servicekontrakter har medført, at selskabet har kunnet foretage nye investeringer i to nye H225-helikoptere og seks nye H155 helikoptere udover at man bestilt en spritny Airbus 330-800neo, der forventes indsat i slutningen af 2022.

De store investeringer er mulige, fordi SAR-kontraktens løbetid kan forlænges helt op til 12 år, og servicekontrakterne er gældende for en 10-årig periode. Dermed har selskabet mulighed for at afskrive sine ny-invsteringer over en længere periode.

Om få måneder vil Air Greenland gå i gang med at sætte de første H155 helikoptere i drift, blev det oplyst. De syv B212 helikoptere skal udskiftes, da de har en gennemsnitsalder på 40 år.

Underskud i datterselskaber

For datterselskaberne Grønlands Rejsebureau og Hotel Arctic gik det langt fra så godt, som begge leverede underskud på bundlinjen.

Grønlands Rejsebureau kom ud med et underskud på 5,5 mio. kr. efter et aktivitetsfald på 42 procent. Hotel Arctic fik men en belægningsprocent på 48 et underskud på 9,2 mio. kr.

Nøgletal i mio. kr. – 2019 i parentes

Omsætning: 1.129,5 (1.397,7)

Årsresultat: 30,6 (88,6)

Egenkapital: 506,8 (488,8)

Soliditetsgrad: 43 % (43,3%)

Egenkapitalforrentning: 6,1% (14,7%)

Air Greenland slipper for at betale udbytte og antallet af medarbejdere ved årets udgang var 544 mod 637 året før.

Air Greenland har en forventning om, at man i år vil nå et årsresultat før skat på 30 til 45 mio. kr.